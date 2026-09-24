Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Mutant otestoval Vémolu. Proti Vosgrönemu mu věří

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlos Vémola si před návratem do klece odskočil na tvrdé sparingy do Bratislavy. Štefan „Mutant“ Vojčák po společných trénincích věří, že zkušenost a wrestling rozhodnou souboj s Frédéricem Vosgrönem.
Mutant otestoval Vémolu. Proti Vosgrönemu mu věří

Mutant otestoval Vémolu. Proti Vosgrönemu mu věří

Zdroj: KSW
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Osmá porážka v řadě, přesto na účtu přistálo 7,5 milionu. White na Tuivasu nezanevřel
Osmá porážka v řadě, přesto na účtu přistálo 7,5 milionu. White na Tuivasu nezanevřel
Vémola je jasný favorit. Reinders vysvětlil, proč mu proti Vosgrönemu věří
Vémola je jasný favorit. Reinders vysvětlil, proč mu proti Vosgrönemu věří

Zatímco sázkové kurzy dělí oba bojovníky minimálně, André Reinders má před duelem ve Frankfurtu jasno....

Gaethje označil Tsarukyana za dalšího vyzyvatele. Šampion UFC však ve 37 letech vážně zvažuje konec kariéry
Gaethje označil Tsarukyana za dalšího vyzyvatele. Šampion UFC však ve 37 letech vážně zvažuje konec kariéry

Šampion lehké váhy UFC Justin Gaethje označil Armana Tsarukyana za dalšího vyzyvatele. Do klece se však...

Ciryl Gane se vrátil k porážce s Francisem Ngannouem. Po letech přiznal: „Zpackal jsem to“
Ciryl Gane se vrátil k porážce s Francisem Ngannouem. Po letech přiznal: „Zpackal jsem to“

Ciryl Gane se po více než čtyřech letech vrátil k porážce s Francisem Ngannouem na UFC 270. Přiznal, že tým...

Vedení KSW po první prohře Hanky Gelnarové ocenilo její talent. Zmínilo však i rezervy v tréninku a lepší klub
Vedení KSW po první prohře Hanky Gelnarové ocenilo její talent. Zmínilo však i rezervy v tréninku a lepší klub

Hanka Gelnarová sice v Liberci poprvé prohrála mezi profesionály, sportovní ředitel KSW Wojsław Rysiewski...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.