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Windows 11 tiše dostal skvělý nástroj na přenos dat mezi počítači. Teď ho ruší, aby vás dotlačil ke cloudu

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ANALÝZA | Přenést fotky ze starého notebooku na nový šlo ve Windows 11 přímo po domácí Wi-Fi, bez cloudu a bez limitu. Ale to už je momentálně pryč.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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