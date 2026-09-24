Játra má jako miminko, přesto je to vážné. Slováček popsal, co se s Patrasovou skutečně děje a zmínil slovo demence

Reklama
3 min
Játra má jako miminko, přesto je to vážné. Slováček popsal, co se s Patrasovou skutečně děje a zmínil slovo demencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Felix Slováček během čtyř zářijových dnů posunul veřejný příběh o Dagmar Patrasové od přelézání plotu k podezření na poškození mozku. Poprvé přitom vyslovil slovo demence.
Felix Sováček a Dagmar Patrasová
Zdroj: Nextfoto
Reklama
Matonoha baví celé Česko, na tréninku StarDance mu ale zamrzl úsměv. Jeden jednoduchý krok ho trápil dvacet minut
Štáfek opouští po letech Vinohrady a míří do Malešic. Koupil tam vilu z první republiky, cenu ale tají
Herec a producent Jakub Štáfek potvrdil koupi prvorepublikové vily v pražských Malešicích. Srovnatelné...
Hokejista Ondřej z Love Islandu hledá lásku, blízcí ale vytáhli jeho minulost. „Holkám nadává a podvádí je," tvrdí známí
Pardubický hokejista Ondřej Machala vstoupil do vily Love Islandu jako bombshell. Na fanouškovských...
Hanychová se pustila do Stropnického a servítky si nebrala. „Jestli si myslí, že získá dítě zpět takhle, tak fakt ne"
Agáta Hanychová v živém vysílání na Instagramu ostře napadla Martina Stropnického za to, že vztah s...
Šárka Vaňková se po letech ozvala Langerové. „Jsem zvědavá, jestli z toho něco bude," práskla s úsměvem
Stříbrná finalistka první SuperStar po dlouhých letech sama napsala vítězce Anetě Langerové. Odpověď přišla.
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Vlastní děti mu přály smrt, o 37 let mladší Pavlínka ho vytáhla ze dna! Jan Nedvěd slaví 80 let
- Matonoha baví celé Česko, na tréninku StarDance mu ale zamrzl úsměv. Jeden jednoduchý krok ho trápil dvacet minut
- Štáfek opouští po letech Vinohrady a míří do Malešic. Koupil tam vilu z první republiky, cenu ale tají
- Gabriela Partyšová setřela Josefa Koktu: Synovi nepřispívá už od tří let! Přesto mu oba odpustili
Krasnodarský kraj vyhlásil stav nouze. Ukrajinské útoky jim zdecimovali vývoz obilí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:50
Češi se pomalu loučí s klasickými sporáky. Jejich místo brzy zaberou tyto spotřebiče
Bruneta v kuchyni
dnes, 13:49
4 min
Voda zbývající po vaření rýže rozhodně nepatří do odpadu. Jejím vylitím se domácnost připravuje o skutečný poklad
Světkreativity
dnes, 13:44
2 min
Ten křičel! Kotlár se v Thajsku ponořil do ledové lázně. Na odvetu s Datlem se chystá pod dohledem hvězdy Oktagonu
SportWin
dnes, 13:44
2 min
Některé platformy zkoušky pro taxikáře vítají, pro další je to zbytečná zátěž
Pražská Drbna
dnes, 13:43
2 min
Reklama
Žádná soda ani drahé čističe: Trik, který používají všichni instalatéři k snadnému odstranění vodního kamene z baterie
FVE.info
dnes, 13:42
4 min
Koberce v obýváku se už nenosí. Tohle je nový trend pro rok 2026. Je teplý a krásný
Extrafit.cz
dnes, 13:42
4 min
iOS 27 zrychlí i starší iPhony až o 30 %. Apple provedl přes 30 optimalizací, které pocítíte až u 7 let starých modelů
Mobify.cz
dnes, 13:40
4 min
10 kočičích plemen, která jsou mazlivá jako pes
Extrafit.cz
dnes, 13:36
4 min
Motoristé roznášejí po Budějcích falešné pokuty. Předvolební kampaň prověřuje policie
Budějcká Drbna
dnes, 13:36
2 min
Reklama
Slaná kuřecí bábovka, která se dobře krájí a na slavnostním stole rozhodně nezapadne
Cooky.cz
dnes, 13:35
4 min
Nejjedovatější pečivo v Česku: Češi ho jedí denně, ale nevědí, kolik éček obsahuje
Bruneta v kuchyni
dnes, 13:34
4 min
Motorkář po havárii nevěděl, co se stalo. Do nemocnice ho transportoval vrtulník
Budějcká Drbna
dnes, 13:34
1 min
Piloti se katapultovali z hořícího Hawku. Na stejných strojích létají i slavní Red Arrows
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:30
I v čínské mytologii narazíme na velkou potopu, nebyla však trestem od Boha
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
3 min
Reklama
Oběd do práce nemusí být smutná krabička. 5 kombinací, které přežijí cestu, nastartovaného šéfa i pondělní náladu v pátek
Poudree.cz
dnes, 13:30
3 min
Bezohledný soused vám ničí majetek. Opřeným dřevem o plot vám potichu likviduje zahradu
ChytřeNaTo.cz
dnes, 13:24
5 min
Dlouhé čekání na boxerský zápas roku? Dnes je to selanka, komplikací bývalo i vězení
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 13:20
Sedm z devíti hranic bezpečné planety už lidstvo překročilo. „Nemáme dost času,“ varují vědci
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 13:20
Mladík obchodoval s pervitinem v Jihlavě a Stonařově. Zastavila ho kriminálka
Jihlavská Drbna
dnes, 13:19
1 min
Reklama
Etiopská armáda zaútočila na povstalce. Tvrdí, že jich 272 zabila
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:19
Játra má jako miminko, přesto je to vážné. Slováček popsal, co se s Patrasovou skutečně děje a zmínil slovo demence
VIPživot.cz
dnes, 13:16
3 min
Většina lidí dělá 1 zásadní chybu při praní ručníků. Ničí se tím vlákna
Extrafit.cz
dnes, 13:16
3 min
České Norsko se strmými skalami se nachází 2,5 hodiny od Prahy. Známe cestu k tajným vyhlídkám
Outdoor tipy
dnes, 13:14
4 min
Jsou vyvozovány špatné závěry: Leclercovi se nelíbí překrucování
SvětFormule.cz
dnes, 13:10
1 min
Reklama
Polský brankář Juventusu si na tréninku zpřetrhal vazy v koleně. Čeká ho sedm měsíců bez fotbalu
SportyŽivě
dnes, 13:10
4 min
Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistu
Budějcká Drbna
dnes, 13:07
1 min
Tsewang Paljor: Muž, kterého svět 30 let znal jako Green Boots. Dnes se ukazuje, že za nejslavnějším tělem na Everestu je možná zcela jiný příběh
Kód Enigma
dnes, 13:04
6 min
Strýcová popsala, jak vypadaly turnaje v Číně dřív: smog, slizké omáčky a týden na suché rýži. Dnes je vše jinak
SportyŽivě
dnes, 13:03
4 min
Fenomén Tipsport. Jak se v Berouně zrodil miliardový stroj na peníze a kdo jsou jeho neviditelní majitelé
HN.cz
dnes, 13:03
Reklama
Sondy a hlídání spodní vody. Odborníci mapují trasu pro rychlovlaky u Hranic
Hanácká Drbna
dnes, 13:01
1 min
Ve dvou sladkostech pro děti se našla barviva, jež způsobují alergie. Výrobce je na obalu neuvedl
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
3 min
Moravská tradice pod palbou kritiky. Ochránci zvířat chtějí hody bez kačera
Brněnská Drbna
dnes, 13:00
3 min
V Německu čelí vyšetřování bývalý dozorce v zajateckém táboře, je mu 105 let
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:59
Ve Zbrojovce skončil asistent trenéra kvůli zdraví. Klub na jeho místo přivedl bývalého kouče ligového rivala
SportyŽivě
dnes, 12:53
3 min
Reklama
Ocet, sůl a kapka saponátu: plevel mezi dlaždicemi hnědne do 12 hodin. Ale na jeden typ povrchu směs nikdy nepoužívejte
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:49
2 min
Více než čtvrtina studentů spí denně v průměru pět až šest hodin
Hradecká Drbna
dnes, 12:36
2 min
Cukeťák z plechu: Jednoduchá cuketová placka, která ušetří práci se smažením
Cooky.cz
dnes, 12:35
4 min
V Česku je to bída, ale v Německu vydělávají 120 000 Kč/měsíc. Lidé této profese se přesouvají za hranice
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Benda: Řítí se na nás rozpočtový armagedon
Inregion.cz
dnes, 12:23
9 min
Reklama
Reklama
Trump vítá Si Ťin-pchinga. Nad hlavou mu proletěl B-1B, čínský prezident nehnul brvou
Věhlasné značky zklamaly, barumky nic moc. Vyšel test 32 zimních pneumatik
Záhada za Tutanchamonovou zdí. Egyptolog Bárta mírní sen o hrobce Nefertiti
Nejdrsnější lovestory Brada Pitta má nečekaného hrdinu. Film V srdci divočiny uhrane
Prezidentův švagr, tajné informace a zlato za miliony. Black Friday roku 1869 začal jako dokonale promyšlená manipulace
Reklama
Reklama