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Sexuální turistika pod drobnohledem: Thajsko pořád táhne, ale na mapě rozkoše jsou i evropské státy

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Někdo si rád během dovolené odpočine na pláži a užije si all inclusive stravování, jiný jede hlavně za poznáním. A pak je tu ještě sexuální turistika. 
sexuální turistika

sexuální turistika

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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