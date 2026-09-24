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Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí

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Sedmdesát lidí muselo v noci opustit osmipatrový hotel v řeckém Pireu poté, co se budovou začal šířit kouř. Hasiči jej zaznamenali ve ventilačním systému a preventivně nařídili evakuaci ubytovaných. Po odvětrání objektu se hosté mohli vrátit zpět do svých pokojů.
Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí

Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí

Zdroj: Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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