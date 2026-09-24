Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí
Okolí chorvatské Rijeky zasáhl ve čtvrtek 24. září rozsáhlý kouř z požáru v průmyslové zóně Kukuljanovo....
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