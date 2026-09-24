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Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy, v níž byla pobočka Komerční banky

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Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy v horním centru města, v níž byla pobočka Komerční banky. Magistrát ji chtěl využít pro úředníky. Kvůli blížícím se komunálním volbám ale není město schopno podat závaznou nabídku.
Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy, v níž byla pobočka Komerční banky

Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy, v níž byla pobočka Komerční banky

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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