Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy v horním centru města, v níž byla pobočka Komerční banky. Magistrát ji chtěl využít pro úředníky. Kvůli blížícím se komunálním volbám ale není město schopno podat závaznou nabídku.
Liberec nejspíš vzdá snahu o získání budovy, v níž byla pobočka Komerční banky
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...