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Na Slovensku se od září změnila pravidla pro auta. Češi by měli zbystřit, nový režim může přijít draho

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Řidiči mířící na Slovensko musí od 1. září 2026 počítat s rozšířenou objektivní odpovědností držitele vozidla. Pokud přestupek zaznamená technické zařízení a policie nezná totožnost řidiče, sankce může být uložena člověku, na kterého je vůz vedený. Nově se tento režim vztahuje také na používání telefonu za jízdy, nedodržení bezpečného odstupu a nepoužití bezpečnostního pásu na předním sedadle. Týkat se může i aut registrovaných v Česku.
Řidiči by si na Slovensku měli dávat pozor. Pokuty hrozí na několika místech.

Řidiči by si na Slovensku měli dávat pozor. Pokuty hrozí na několika místech.

Zdroj: Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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