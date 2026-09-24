Na Slovensku se od září změnila pravidla pro auta. Češi by měli zbystřit, nový režim může přijít draho

Slovensko objektivní odpovědnost držitele vozidla využívalo už před letošní změnou například u překročení rychlosti, projetí na červenou nebo některých dalších přestupků. Novela zákona č. 131/2026 Z. z., účinná od 1. září, seznam rozšířila. Držitel nyní odpovídá také za dodržení minimální nebo bezpečné vzdálenosti, zákaz držení či obsluhování telefonu a obdobných zařízení během řízení a použití bezpečnostního pásu osobou na předním sedadle. Přestupek v tomto režimu musí být zaznamenán zákonem stanoveným technickým prostředkem.
Výše sankcí je stanovena pevně. Za porušení pravidel týkajících se bezpečné vzdálenosti dostane držitel pokutu 99 eur, za telefon nebo jiné obdobné zařízení 249 eur a za nepoužití bezpečnostního pásu na předním sedadle 78 eur. Slovenský zákon zároveň umožňuje uhradit nižší částku: pokud je do 15 dnů od doručení rozkazu připsána na určený účet částka odpovídající dvěma třetinám uložené pokuty, považuje se sankce za zaplacenou v plné výši.
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Samotné označení jiného řidiče už nestačí
Důležitá změna se týká také zjišťování toho, kdo automobil skutečně řídil. Zákon od září stanoví, že příslušné orgány v řízení o správním deliktu držitele vozidla samy nepodnikají kroky ke zjištění totožnosti řidiče. Pokud je ale jeho totožnost známa ještě před zahájením tohoto řízení, řeší se jednání přímo s řidičem a řízení proti držiteli není přípustné. Zároveň zákon počítá s odmítnutím odporu, pokud je založen pouze na označení osoby, která měla automobil v době přestupku řídit.
Znamená to, že pouhé tvrzení, že vůz v dané chvíli řídil příbuzný nebo známý, samo o sobě držitele po zahájení řízení odpovědnosti nezbavuje. Existují však jiné zákonné důvody, kvůli nimž se věc odloží, například nesprávně určený držitel, chybně vyhodnocený přestupek nebo situace, kdy bylo vozidlo či registrační značka v době porušení pravidel odcizeno.
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Změna se může dotknout i českých aut
Slovenská právní úprava počítá také s vozidly registrovanými v jiných členských zemích Evropské unie. Policie může pro zjištění držitele nebo vlastníka využít automatizovanou výměnu registračních údajů. Pokud jde o automobil evidovaný v jiné zemi EU, rozkaz o pokutě se zasílá také v jednom z úředních jazyků státu, v němž je vůz registrován. Čeští motoristé proto nemohou spoléhat na to, že se nový režim vztahuje pouze na automobily se slovenskou registrační značkou.
Slov-Lex – zákon č. 8/2009 Z. z.