Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Výsledky FP2 VC Ázerbájdžánu: Mercedes opět dominoval

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedna kolize a moře žlutých vlajek: druhý trénink v Baku opět zvládl nejlépe George Russell následovaný Kimim Antonellim a Maxem Verstappenem.
Výsledky FP2 VC Ázerbájdžánu: Mercedes opět dominoval

Výsledky FP2 VC Ázerbájdžánu: Mercedes opět dominoval

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Oconův konec je neodvratný: Oznámení přijde za pár dní
Oconův konec je neodvratný: Oznámení přijde za pár dní
Jsou vyvozovány špatné závěry: Leclercovi se nelíbí překrucování
Jsou vyvozovány špatné závěry: Leclercovi se nelíbí překrucování

Ferrari je v posledních týdnech centrem mediálního zájmu a Frédéric Vasseur je pod obrovským tlakem....

Výsledky FP1 VC Ázerbájdžánu: V první hodině vládl Russell
Výsledky FP1 VC Ázerbájdžánu: V první hodině vládl Russell

V Baku opět úřadoval Mercedes, George Russell byl o 0,4 vteřiny rychlejší než Max Verstappen a Charles...

Hadjar věří, že návrat po šesti týdnech od zranění zvládne
Hadjar věří, že návrat po šesti týdnech od zranění zvládne

Isack Hadjar zažije už za pár minut během prvního volného tréninku v Baku návrat do kokpitu Red Bullu po...

Chyby, zdi a nehody aneb Kvíz k VC Ázerbájdžánu
Chyby, zdi a nehody aneb Kvíz k VC Ázerbájdžánu

Zdi jsou tady blízko, chyby jsou neodpustitelné. Pamatujete si kruté momenty z historie VC Ázerbájdžánu?...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.