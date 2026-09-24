Výsledky FP2 VC Ázerbájdžánu: Mercedes opět dominoval

Zahájení druhého tréninku bylo stejně slunečné a ještě o něco více prašné než trénink předchozí, ovšem, hned v první minutě musel Franco Colapinto otáčet vůz po tom, co špatně projel druhou zatáčkou. S návratem na trať musel vyčkat Kimi Antonelli, u jehož vozu byly prováděny opravy po závadě v prvním tréninku, zpozdili se i Carlos Sainz, Nico Hülkenberg a Arvid Lindblad, jejichž týmy také musely napravovat technické potíže. Na voze Oscara Piastriho bylo možné zahlédnout reflexní barvu, a není divu. McLaren dovezl několik vylepšení a je otázkou, jak budou na městském okruhu fungovat. Většina týmů vyslala na trať vozy se středně tvrdou směsí pneumatik, McLaren, na rozdíl od předchozího tréninku, nasadil pneumatiky tvrdé, kdežto jezdci stáje Aston Martin zvolili nejměkčí směs. Během první čtvrthodiny zaznamenali jisté problémy s udržením vozu v 15. zatáčce Liam Lawson a Lance Stroll, velice blízko kontaktu s bariérou byl i Max Verstappen. Lewis Hamilton vyslal auto do únikové zóny aniž bylo nutné vyvěsit žlutou vlajku.
Gabiriel Bortoleto byl nucen v osmnácté minutě odstavit vůz, vylepšení pro Audi zjevně nefungují tak, jak by si tým představoval. Optimálně víkend nepokračuje ani pro Aston Martin, který oznámil, že oba vozy dostanou novou pohonnou jednotku a návazně na to i odpovídající postih na startovním roštu. Pro Fernanda Alonsa to znamená již druhou výměnu za tento víkend a zdá se, že značka Honda je pro španělského jezdce tím, čím je pro Supermana kryptonit. První červenou vlajku tohoto víkendu si připsal nováček Arvid Lindblad, který bokem vozu narazil do zdi v nejužším místě trati takovým stylem, že mohlo snadno dojít i k poškození převodovky. Po půl hodině vyrazili jezdci na trať a v rámci několika desítek vteřin zavlála žlutá vlajka nanovo. Příčina? Oliver Bearmann pouze stačil vyjet z pitlane a hlasité chroupnutí z jeho Haasu naznačilo, že se o moc dále než do únikové zóny nedostane. Jeho vozidlo bylo odklizeno a do pěti minut se na výlet mimo trať vydal Pierre Gasly, kterého následně napodobil i George Russell.