Inspekce uzavřela vyšetřování vlakové nehody u Zlivi, zavinil ji strojvedoucíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Inspekce uzavřela vyšetřování vlakové nehody u Zlivi, zavinil ji strojvedoucí
Pokuta za špatně zaparkovaný lístek nebo za zaparkování z lenosti. Po Českých Budějovicích se objevují...
Vážná dopravní nehoda motorkáře zaměstnala záchranáře na Strakonicku. Krátce před druhou hodinou vyrazily k...
Nebezpečná jízda řidiče BMW v Týně nad Vltavou skončila nehodou. Při driftování svůj vůz otočil do...
Na slunné stráni nedaleko Jordánu v Táboře se ukrývá pozoruhodné přírodní bohatství. Právě tady se...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Vídeňská ulice bývala klidná. Pak přišly tramvaje, auta a plán na zbourání domů
- Motoristé roznášejí po Budějcích falešné pokuty. Předvolební kampaň prověřuje policie
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