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Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho

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Smích je kořením života, ale co když vás může také otrávit? Sean Connery ve Jménu růže (The Name of the Rose), jednom z nejslavnějších historických filmů evropské kinematografie od režiséra Jeana-Jacquese Annauda, vyšetřuje sérii vražd v benediktýnském opatství počátkem 14. století. „Palimpsest“ knižní předlohy Umberta Eca, za kterou dobově autentický snímek ve své celovečerní stopáži nevyhnutelně zaostává, je dodnes fascinující produkcí, kterou hloubavě studují nejen filmoví nadšenci, ale také historici či muzejní kurátoři obdivující nevídanou pečlivost ve vyobrazení středověkých lokalit či manuskriptů.
Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho

Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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