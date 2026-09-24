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Osmiletá dívka z Louisiany zemřela po nákaze amébou při koupání v jezeře

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V americké Louisianě zemřela osmiletá dívka Lillian Smart poté, co se nakazila vzácnou infekcí způsobenou amébou Naegleria fowleri. Zdravotní úřady před…
Lake_Claiborne,_LA_IMG_5228

Lake_Claiborne,_LA_IMG_5228

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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