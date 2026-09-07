Olympijský hrdina chce pryč a Winnipeg je pod tlakem. Do balíčku by měl patřit i Čech

- Connor Hellebuyck veřejně potvrdil žádost o výměnu 27. srpna prostřednictvím agenta Raye Petkaua
- O výměnu žádal už několik měsíců, s blížícím se kempem ji zveřejnil
- Kempy NHL se otevírají 16. září, Winnipeg tak má na řešení necelé dva týdny
- Mezi kandidáty figuruje Utah, jehož součástí obchodu by měl být Karel Vejmelka
- Ve hře jsou i Buffalo s Radimem Mrtkou a New Jersey s Davidem Rittichem
Hvězda, která přestala čekat v tichosti
Třiatřicetiletý Američan patří k nejlepším gólmanům své generace. Třikrát získal Vezinovu trofej, jednou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy a letos v únoru dovedl Spojené státy k olympijskému zlatu na úkor Kanady.
Uplynulá sezona mu ale nevyšla. Prošel operací kolena, odchytal jen sedmapadesát zápasů s bilancí 23-23-11 a úspěšností zákroků 89,5 procenta, což je jeho kariérní minimum. Winnipeg s bilancí 35-35-12 minul play off o osm bodů.
„Snažil jsem se to řešit v tichosti a s respektem, abych klubu poskytl čas na zvážení různých možností," uvedl v prohlášení. „S blížícím se kempem jsem považoval za důležité svou žádost veřejně potvrdit. Můj postoj se nezměnil a věřím, že odchod je pro mě i pro mou rodinu nejlepší cesta."
Smlouvu má do roku 2031 s platovým zatížením 8,5 milionu dolarů ročně. Klauzuli o nevyměnitelnosti je podle spekulací ochoten uvolnit pro řadu destinací.
Utah, Vejmelka a jedna nepříjemná věta
Ideální protihodnota by podle zámořských zdrojů měla obsahovat útočníka do prvních dvou formací, použitelného brankáře a volbu v prvním kole draftu, případně už draftovaný velký talent.
Přesně to Utah nabídnout může. Tým, který se v druhé sezoně po stěhování z Arizony dostal do play off, má hlubokou zásobárnu talentů a v brance třicetiletého Karla Vejmelku. Ten se loni dostal i do hlasování o nejlepší brankáře ligy, kde skončil šestý.
Novinář Jesse Granger, který jako první spojil Utah s Hellebuyckem, ho ale ohodnotil způsobem, jaký se v Česku číst nebude příjemně. „Je to dobrý brankář, ale staví ho do role vyloženého tahouna, nechávají ho odchytat kolem šedesáti zápasů ročně. Jako by to byl Hellebuyck. Nemyslím si ale, že takového kalibru dosahuje," prohlásil v podcastu DLLS Stars.
Čísla přitom mluví ve Vejmelkův prospěch. V minulé sezoně odchytal čtyřiašedesát zápasů, tedy nejvíc ze všech gólmanů ligy a víc než všechny ostatní české jedničky, zastavil 89,7 procenta střel a podle webu MoneyPuck chytil téměř sedm gólů nad očekávání. Rodák z Třebíče má za sebou i večery, po kterých se v zámoří psalo o loupeži.
Nástroj, který má jen jeden z Čechů
Ve hře nejsou jen Utah a Vejmelka. Deník The Athletic vidí vedle nich dalších sedm možných destinací, mezi nimi New Jersey s Davidem Rittichem a hlavně Buffalo, které by podle několika zámořských spekulací mohlo nabídnout nadějného českého beka Radima Mrtku.
Rozdíl mezi nimi je zásadní. Vejmelka má ve druhém roce pětileté smlouvy na 4,75 milionu dolarů ročně i právo určit deset týmů, kam ho klub vyměnit nemůže. Stačí, aby mezi nimi byl Winnipeg, a celý obchod v této podobě padá. Mrtka ani Rittich podobnou výsadu nemají.
A důvod k váhání by měl. Winnipeg je po ovládnutí předloňské základní části na ústupu a v anketách hráčů se pravidelně objevuje mezi nejméně oblíbenými destinacemi.