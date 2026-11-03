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Slovenské lázně lákají Čechy na předvánoční pobyty. Druhá osoba získá slevu 50 %

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Několik dní strávených v lázních může přijít vhod i před Vánoci. Trenčianske Teplice lákají dvojice na zvýhodněné pobyty s ubytováním, jídlem a procedurami. Druhý host zaplatí polovinu své ceny, nabídka ale platí jen pro dva vybrané programy a tři lázeňské hotely.
Slovenské termální lázně připravily zimní nabídku. Druhá osoba má pobyt za polovinu ceny

Slovenské termální lázně připravily zimní nabídku. Druhá osoba má pobyt za polovinu ceny

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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