Slovenské lázně lákají Čechy na předvánoční pobyty. Druhá osoba získá slevu 50 %

Několik dní strávených v lázních může přijít vhod i před Vánoci. Trenčianske Teplice lákají dvojice na zvýhodněné pobyty s ubytováním, jídlem a procedurami. Druhý host zaplatí polovinu své ceny, nabídka ale platí jen pro dva vybrané programy a tři lázeňské hotely.
V Trenčianských Teplicích si tak tentokrát přijdou na své hlavně lidé, kteří chtějí na několik dní odjet a věnovat čas lázeňské péči. Akce se vztahuje na pobyty Dr. Klasik a Dr. Senior v období od 22. listopadu do 20. prosince 2026. Rezervovat je lze přes obchodní oddělení lázní nebo jejich oficiální e-shop.
Dvojice ušetří čtvrtinu
Lázně na svém oficiálním webu uvádějí:
„Druhá osoba získává slevu 50% z ceny pobytu.“
Pokud mají oba hosté tedy stejnou základní cenu, první zaplatí celou částku a druhý polovinu. Dohromady tak vydají o 25 % méně, než by stálo stejné ubytování a program pro dva bez slevy.
Mezi procedurami zbývá čas také na procházku. Lázeňské budovy v Trenčianských Teplicích obklopuje zeleň a nad městem se zvedají zalesněné svahy. Foto: Jiri Pecha / Google Maps
Pro využití nabídky jsou podstatné
tyto podmínky: dvojice si vybere pobyt Dr. Klasik nebo Dr. Senior ubytuje se v hotelu Krym, Pax nebo Slovakia pobyt spadá do uvedeného předvánočního období nákup proběhne přímo přes obchodní oddělení či e-shop lázní akci nelze kombinovat s dalšími slevami a akcemi léčebné procedury lázně poskytují pouze osobám starším 18 let.
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Program Dr. Klasik začíná na šesti nocích. Zahrnuje vstupní lékařské vyšetření, individuálně sestavený léčebný plán a tři procedury denně. Na konci host dostane výstupní lékařskou zprávu. Vybrané hotely poskytují plnou penzi formou bufetu, podle zveřejněné nabídky lze zajistit také dietní nebo vegetariánskou stravu.
Dr. Senior je určený hostům od 60 let a jeho minimální délka je pět nocí. Zahrnuje dvě procedury denně, vstupní vyšetření, výstupní zprávu a rovněž plnou penzí. Mezi uváděné procedury patří termální koupel, masáž nebo rašelinový či bahenní zábal. Termální koupele patří k základům zdejší lázeňské péče. Podle zvoleného pobytu je doplňují masáže, zábaly a další procedury. Foto: Kúpele Trenčianske Teplice / Google Maps
Rozdíl je také ve wellness. U šesti nocí v programu Dr. Klasik jsou uvedené dva vstupy
do centra WellMed v hotelu Slovakia: malý okruh na 80 minut a velký na 120 minut. Program Dr. Senior nabízí na wellness okruhy 20% slevu. Při porovnávání balíčků tedy doporučuji sledovat vedle počtu procedur i tyto služby. Kolik stojí pobyt na šest nocí
Třeba šest nocí v hotelu Pax vás při pobytu Dr. Klasik vyjde ve dvou na 837 eur (cca 20 000 Kč) místo původních 1 116 eur. První host zaplatí 558 eur, jeho doprovod díky slevě jen 279 eur (asi 6 975 Kč).
Typ pobytu a pokoje První osoba / 6 nocí Druhá osoba po slevě / 6 nocí Dvojice celkem Kolik ušetříte Program Dr. Klasik v hotelu Pax 558 € (13 950 Kč) 279 € (6 975 Kč) 837 € (20 925 Kč) 279 € (6 975 Kč) Program Dr. Klasik v hotelu Krym 582 € (14 550 Kč) 291 € (7 275 Kč) 873 € (21 825 Kč) 291 € (7 275 Kč) Program Dr. Senior v hotelu Krym 534 € (13 350 Kč) 267 € (6 675 Kč) 801 € (20 025 Kč) 267 € (6 675 Kč) Modelové ceny pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji na šest nocí. Částky v korunách jsou orientační, přepočtené kurzem 1 € = 25 Kč.
Jestli přemýšlíte o pár dnech strávených v lázních, může vám tahle nabídka přijít vhod. Jediný zádrhel vidím v tom, že si na pobyt budete muset vyhradit skoro celý týden, což se nemusí hodit každému. Na druhou stranu máte v ceně pokoje i jídlo a vybrané procedury.
Při výběru hotelu záleží i na cestě za procedurami
V chladném počasí může být pohodlný přesun mezi pokojem a koupelí příjemnější než balkon.
Hotel Krym stojí na pěší zóně, má lékařské ordinace a procedury přímo v areálu a je propojený s venkovním bazénem Grand i hotelem Slovakia. Pokoje comfort mají balkon, standard jsou bez balkonu. K procedurám můžete přidat také odpočinek ve wellness. Počet a délka vstupů zahrnutých v ceně se liší podle vybraného pobytu. Foto: M B / Google Maps
Hotel Pax je propojený s budovami Sina, Kaštieľ a Poliklinika. Hotel Slovakia zase nabízí wellness centrum WellMed přímo v hotelu a spojení s Krymem. Volba tak může záviset i na tom, zda chcete mít blíž k léčebným koupelím, nebo k wellness. Sirná voda, venkovní plavání i historický Hammam
Základem zdejší lázeňské péče je
přírodní sirná termální voda. Pro koupele v bazénech a vanách lázně uvádějí teploty od 35,5 do 39 °C. Zaměřují se mimo jiné na péči o pohybový aparát a stavy po operacích či úrazech.
Doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD., v odborném textu zveřejněném
na oficiálním webu lázní připomíná:
„História kúpeľnej liečby v Trenčianskych Tepliciach je okrem iného aj históriou nefarmakologickej liečby bolesti.“
Pro plavání slouží
venkovní vyhřívaný Grand. V jeho hlavní části má voda 28 až 31 °C, v menším relaxačním bazénku pak 32 až 35 °C. Je tedy chladnější než léčebné koupele. U obou programů jsou při šestinočním pobytu uvedené tři 80minutové vstupy, vždy v době provozu bazénu.
K místním lákadlům patří také
Hammam z roku 1888. Historický interiér s kopulemi, arabeskami a mramorovou fontánou dnes slouží jako odpočívárna a místo pro masáže. Při rezervaci konkrétní procedury si ověřte, zda její součástí bude právě návštěva těchto prostor.
Na volné odpoledne zbývá
lázeňský park o rozloze 18 hektarů, který navazuje na okolní lesy. Program mezi procedurami tak snadno doplní obyčejná procházka. Praktické otázky před rezervací
Platí sleva také na vánoční a silvestrovské pobyty?
Tato nabídka je vypsaná pro období od 22. listopadu do 20. prosince 2026. Pobyt přes vánoční svátky nebo Silvestr do ní tedy nespadá.
Stačí přijet na prodloužený víkend?
Minimem je pět nocí u Dr. Senior a šest nocí u Dr. Klasik. Na běžný dvou- či třídenní víkend se tedy tyto programy nehodí.
Historické lázeňské domy a okolní lesy dotvářejí atmosféru Trenčianských Teplic, kam se jezdí za termální vodou i odpočinkem. Foto: Jan Polák/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Co se platí nad rámec uvedených cen?
Zveřejněné sazby nezahrnují
daň za ubytování. K rozpočtu připočítejte také dopravu a případné další služby, které si objednáte nad rámec balíčku.
Kde lze pobyt rezervovat?
V oficiálním e-shopu nebo přes obchodní oddělení na telefonu +421 32 6514 000. E-shop doporučuje obrátit se přímo na oddělení i tehdy, když nabízené online termíny nevyhovují vašim požadavkům.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, kupele-teplice.sk, travelking.cz, laznetour.cz