Korupční kauza Autostráda: pro exnáměstka hejtmana má žalobce žádat 7 let vězení

Před dvěma měsíci podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci k olomouckému krajskému soudu obžalobu osmi fyzických a jedné právnické osoby v souvislosti s nezákonným ovlivňováním 10 veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb na území Olomouckého kraje.
Obžaloba je závěrečnou fází více než tříletého vyšetřování elitního celorepublikového policejního útvaru NCOZ, detektivové popsali machinace se zakázkami na opravy a rekonstrukce silnic v Olomouckém kraji. Sestavu skupiny, která stála za šizením zakázek, tvořili politici, úředníci Olomouckého kraje, pracovníci Správy silnic Olomouckého kraje a také představitelé stavebních firem.
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Státní zastupitelství po podání obžaloby nezveřejňovalo druh navrhovaných trestů pro devět obžalovaných osob. Server Seznam Zprávy v závěru minulého týdne informace přinesl díky dokumentu obžaloby, kterou má k dispozici.
Detektivové v první fázi obvinili 13 osob, pět z nich uzavřelo se státním zástupcem a poté soudem dohodu o vině a trestu a za svou spolupráci při vyšetřování pak čelili o něco nižším trestům. Například podnikatel, lobbista a bývalý člen ODS Robert Knobloch dostal tříletou podmínku a peněžitý trest ve výši 16 milionů.
Jeho bývalý stranický kolega a někdejší hejtmanův náměstek pro oblast dopravy Michal Zácha svou vinu v kauze odmítá. Seznam Zprávy uvádějí, že podle žalobce se přitom při výslechu v listopadu 2023 Zácha policistům přiznal, že obdržel úplatek dvakrát 200 tisíc korun.
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Státní zástupce podle serveru navrhuje nejvyšší trest pro Romana Láčíka, který dříve pracoval na vedoucí pozici ve stavební firmě PORR. Prokurátor pro Láčíka žádá 8,5 roku vězení a pokutu 4,38 milionu. Pro Michala Záchu pak sedm let vězení a peněžitý trest 3,2 milionu. Další nepodmíněné tresty v době trvání 5,5 roku navrhuje pro Petra Všetičku, který pro Správu silnic Olomouckého kraje řešil stavební dozor. Pro Tomáše Tomance, někdejšího stavbyvedoucího společnosti PORR pak má jít o trest v délce 4,5 roku vězení. Ještě delší trest než pro Záchu - osm let ve vězení navrhuje pro tehdejšího investičního referenta z Krajského úřadu Olomouckého kraje, Vladimíra Krejčiříka. Druhým člověkem, který kromě Záchy odmítá obžalobu, je Radek Sedláček, který pracoval jako stavební dozor a jeho role byla podle SZ okrajová.
Jak rozsáhlá a dlouhodobá mohla být činnost skupiny ovlivňující zakázky v regionu, ilustrují slova krajského úředníka Krejčiříka, který ve vinném sklípku s nainstalovanými odposlechy hovořil s mladším kolegou. Jeho slova pak detektivové zanesli do dokumentů, ze kterých citovala České televize v pořadu Reportéři ČT. „A jestli ty vezmeš po mě akce a budeš dělat s Tomášem Tomancem, tak nebudeš tratnej. Nebudu ti říkat detaily, ale s Tomášem to bylo vždycky bezpečný, a když byla nějaká levárna a šlo o nějaký peníze, něco jsem vždycky… něco dostal. Neříkám, že su svatej, my si s Tomášem věříme a opravdu já jsem vždycky měl z toho profit. S Tomášem su 10-12 let takhle, že vždycky si něco domluvíme a to klapne. A v životě nebyl průser.“
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Úplatky se podle dokumentu pohybovaly v celkovém objemu 46 milionů korun. Finanční prospěch podle dříve zveřejněných informací získávala skupina zejména ovlivňováním kvality provedených prací a použitých materiálů. Neprovedené práce či nevyužité materiály kraj proplácel v plné výši a ušetřené peníze si mezi měli dělit aktéři kauzy. Situaci ohledně ošizených staveb na základě odborných analýz stavu silnic řešilo i nové vedení Olomouckého kraje. Například v Litovli se musela část rekonstruovaného průtahu městem rozbourat a v rámci reklamace znovu opravit.