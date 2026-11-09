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Korupční kauza Autostráda: pro exnáměstka hejtmana má žalobce žádat 7 let vězení

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V hlavní větvi kauzy Autostráda, která se týká rozsáhlých manipulací veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, hrozí části obžalovaných několikaleté tresty vězení. Ze 13 podezřelých jich 11 s policisty spolupracovalo. Naopak bývalý náměstek hejtmana Michal Zácha provinění odmítá.
Korupční kauza Autostráda: pro exnáměstka hejtmana má žalobce žádat 7 let vězení

Korupční kauza Autostráda: pro exnáměstka hejtmana má žalobce žádat 7 let vězení

Zdroj: Olomoucký kraj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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