Za socialismu stál stejný nákup 67 Kčs, dnes přes 280 Kč. Z výplaty ale ukrojil mnohem víc než dnes

Mléko za dvě koruny a máslo za desetikorunu. Staré cenovky vypadají vedle těch současných příjemně, dokud k nim nepřidáme tehdejší výplatu. Rodinný rozpočet pak stejně jako dnes ovlivňovalo i to, kolik stál byt nebo nové vybavení domácnosti.
U podobného srovnání mě zajímala především jedna věc: kolik člověku po nákupu z jeho výdělku ubylo. Samotná částka na účtence toho totiž moc neřekne. Prošla jsem proto údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) a sestavila z nich i malý modelový nákup.
Výplata přes tři tisíce přišla až na konci režimu
V roce 1970 činila
podle historické řady ČSÚ průměrná hrubá měsíční mzda 1 915 Kčs (československá koruna). V roce 1989 už to bylo 3 170 Kčs. Stejná desetikoruna proto představovala v různých desetiletích jinou část výdělku. Průměrná mzda nevystihuje rozpočet každé rodiny. Záleží také na počtu příjmů, velikosti domácnosti a pravidelných výdajích. Foto: Magnific
Pro podrobnější porovnání jsem vybrala závěr roku 1989. Novějším protějškem je rok 2025, poslední dokončený kalendářní rok. Průměrná hrubá měsíční mzda v něm
podle aktuální časové řady ČSÚ dosáhla 48 670 Kč. Tento údaj je zatím označen jako předběžný.
V celém srovnání pracuji
s hrubými mzdami. Nejde tedy o peníze, které lidem skutečně zůstaly po zdanění, ani o popis rozpočtu konkrétní rodiny. Co se dalo koupit z jedné mzdy
Ceny v následující tabulce pocházejí z publikace ČSÚ Česko
od roku 1989 v číslech, konkrétně z tabulky 03.04. Zachycují prosinec příslušného roku. Porovnávám tedy dva snímky cen na konci roku s průměrnými měsíčními mzdami za celý rok.
Typ potraviny a množství Cena v prosinci v roce 1989 Cena v prosinci v roce 2025 Za hrubou mzdu v roce 1989 Za hrubou mzdu v roce 2025 Konzumní kmínový chléb, 1 kg 2,80 Kčs 45,14 Kč 1 132 kg 1 078 kg Polotučné pasterované mléko, 1 l 2,00 Kčs 24,60 Kč 1 585 l 1 978 l Čerstvé máslo, 250 g 10,00 Kčs 46,53 Kč 317 kostek 1 046 kostek Vejce, 10 kusů 13,00 Kčs 52,98 Kč 244 balení 919 balení Celé kuchané kuře, 1 kg 30 Kčs 71,29 Kč 106 kg 683 kg Cukr krystal, 1 kg 7,30 Kčs 15,97 Kč 434 kg 3 048 kg Srovnání dostupnosti vybraných potravin při průměrné hrubé měsíční mzdě 3 170 Kčs a 48 670 Kč. Proč se někde setkáte s chlebem za 4,40 Kčs
Právě u chleba jsem narazila na detail, který dokáže výsledek citelně změnit. Použitá prosincová řada uvádí konzumní kmínový chléb za 2,80 Kčs. V aplikaci ČSÚ
ale pro rok 1989 najdete Pan Průměrný nakupuje cenu 4,40 Kčs.
Vysvětlení je v poznámce k výrobku: aplikace pro léta 1988 až 1990 sleduje
výběrový balený chléb. Nestačí tedy převzít dvě částky označené slovem chléb a prohlásit je za úplně stejný výrobek. Záleží na druhu, množství i období, ze kterého cena pochází. Malý nákup stál přes 2 % tehdejší mzdy
Pro vlastní přepočet jsem do nákupu zařadila: kilogram konzumního kmínového chleba dva litry polotučného pasterovaného mléka čtvrt kilogramu másla deset vajec kilogram celého kuchaného kuřete kilogram cukru krystal
Při uvedených cenách vyšel celý nákup v roce 1989 na 67,10 Kčs a přibližně na 281,11 Kč v prosinci 2025. Z tehdejší průměrné hrubé mzdy ukrojil 2,12 %, z novější 0,58 %. Přestože částka na účtence vzrostla, její podíl na mzdě byl přibližně
3,7krát menší. Potraviny, nápoje a veřejné stravování tvořily v roce 1989 přibližně třetinu čistých peněžních výdajů domácností. Foto: Magnific
Je to záměrně
malý modelový nákup, nikoliv statistický spotřební koš nebo odhad týdenní spotřeby rodiny. Ukazuje však přesně to, co ve vzpomínání na jednotlivé cenovky chybí: stejný nákup může stát více korun a současně představovat menší část výdělku. Za jídlo odcházela z rodinného rozpočtu zhruba třetina
Pohled na skutečné výdaje domácností obrázek doplňuje.
Podle ČSÚ tvořily v roce 1989 potraviny, nápoje a veřejné stravování 33,9 % čistých peněžních vydání domácností. Jde o součet těchto kategorií, nikoliv pouze o potraviny nakoupené domů. A také o podíl na výdajích, který se nesmí zaměnit za podíl na hrubé mzdě.
Historik stravování a životního stylu Martin Franc v rozhovoru
pro iDNES.cz vysvětlil:
„Jídlo bylo tehdy významnou položkou. Jiného zboží bylo nedostatek, takže ho lidé nakupovali málo.“
V témže rozhovoru připomněl také regulované položky, například
bydlení a energie, za které domácnosti vydávaly méně. Nové auto znamenalo přes dva roky hrubých výdělků
Větší nákupy dávají tehdejším částkám další rozměr. Aplikace ČSÚ uvádí pro rok 1989 automobil Škoda za 84 600 Kčs; podle metodické poznámky šlo o
Favorit 136 L. To odpovídalo přibližně 26,7 průměrné hrubé měsíční mzdy. Ani kdyby člověk z výdělku neutratil jedinou korunu, nestačily by mu ani dva roky. Škoda Favorit 136 L stála v roce 1989 podle údajů ČSÚ 84 600 Kčs, tedy téměř 27 průměrných hrubých měsíčních mezd. Foto: Charles01/Wikimedia Commons (Self-published work)
Takový přepočet přitom není dobou skutečného spoření. Z příjmu bylo nutné průběžně žít. Stejně opatrně je třeba číst srovnání televizorů či praček: během desetiletí se měnilo jejich provedení a vybavení.
Nízký nájem, ale byt nemusel být k dispozici
Pro rodinu, která byt měla, představovaly
regulované platby podstatnou výhodu. Získání bydlení však mělo jiná pravidla. Dokumentární série Českého rozhlasu Nájemníci připomíná čekání v pořadnících i soužití mladých lidí s rodiči.
Historička Marta Edith Holečková z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Akademie věd České republiky)
v pořadu Radia Wave popsala současný problém takto:
„Dnešní krize bydlení znamená, že je bydlení drahé a špatně dostupné v poměru k osobnímu rozpočtu.“
U předchozích generací podle ní měla bytová krize jinou podobu. Porovnání nájmů proto potřebuje i otázku, zda se člověk k bytu vůbec dostal. Vedle bydlení záleželo také
na pravidelných platbách a službách. Co samotná čísla neukážou
Ani státem stanovené ceny nebyly po celou dobu neměnné. Český rozhlas
v pořadu Téma Plus připomíná například zdražení masa v roce 1982 a piva v roce 1984. Zároveň popisuje potíže se zásobováním. Cena v ceníku a možnost zboží skutečně koupit byly dvě různé věci. Nízké cenovky samy o sobě neznamenaly levný nákup. O dostupnosti potravin vypovídá až srovnání s tehdejšími výdělky. Foto: Ilustrační snímek vytvořený pomocí umělé inteligence
Na celém srovnání mi proto přijde nejzajímavější, jak odlišnou vzpomínku si mohly odnést dvě domácnosti. Jedna měla vyřešený byt a dva příjmy, druhá se tísnila u rodičů a počítala každou větší koupi. Průměrná mzda jejich zkušenosti nesjednotí. Stejně jako dnes nepopíše každého zaměstnance.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, csu.gov.cz, idnes.cz, wave.rozhlas.cz, plus.rozhlas.cz