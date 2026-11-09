Fanoušek kladenského hokeje se vloupal do Lidlu na Žižkově, bral alkohol i aviváž

Fanoušek kladenského hokeje se vloupal do Lidlu na Žižkově, bral alkohol i avivážPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fanoušek kladenského hokeje se vloupal do Lidlu na Žižkově, bral alkohol i avivážZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 09.11.2026 07:14
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