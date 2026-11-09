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Strach z prázdného listu. Proč lidé ve skutečnosti svobodu nechtějí?

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Proč se nám v dnešním světě často nechce žít doopravdy svobodně? Vzestup populismu a hledání jednoduchých zkratek odhalují nepříjemnou pravdu: svoboda sice zní jako dar, ale v první řadě vyžaduje…
Strach z prázdného listu. Proč lidé ve skutečnosti svobodu nechtějí?

Strach z prázdného listu. Proč lidé ve skutečnosti svobodu nechtějí?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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