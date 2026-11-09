Rozchod Vémolových má další ostrou dohru. Jeden detail staví známou nabídku do jiného světla

Jedním z hlavních bodů současného sporu se stala částka 90 tisíc korun měsíčně, kterou Vémolův právní zástupce popsal jako součást finanční nabídky pro Ceterovou. Z jeho vyjádření vyplynulo, že Vémola považuje nabízené plnění za velmi vysoké vzhledem k potřebám společných dětí a současně se snaží pomoci s řešením dalšího bydlení. Lelina právní strana však namítá, že samotné číslo bez vysvětlení může vytvářet zkreslený dojem. Podle jejího stanoviska totiž nemá jít o 90 tisíc korun určených pouze pro osobní potřeby Ceterové, ale o širší finanční uspořádání zahrnující potřeby tří nezletilých dětí a část nákladů spojených se stabilním bydlením. Obě strany se tak rozcházejí především v tom, jak veřejnosti význam nabízené částky vysvětlují. Samotná výše případného budoucího výživného přitom není automaticky dána tím, co nyní některý z rodičů nabízí, protože při jeho určení se posuzují potřeby dětí, majetkové možnosti rodičů, jejich životní úroveň i rozsah osobní péče.
Dohoda ještě nemusí znamenat konečné řešení
Napětí zvýšila také slova Vémolova právníka, podle kterého by současná finanční nabídka v případě soudního sporu už nemusela zůstat ve stejné podobě. Lelina strana takový způsob komunikace odmítla a argumentuje tím, že možnost obrátit se na soud nemá být důvodem k vytváření tlaku na rychlé přijetí dohody. Současně ale ani její právní zástupci neodmítají možnost dohody jako takovou a deklarují zájem najít řešení mimo další veřejný konflikt. Vémola a Ceterová jsou stále manželé a společně mají tři nezletilé děti, takže případné rozvodové uspořádání musí počítat především s jejich budoucí péčí a finančním zajištěním. Od začátku roku 2026 navíc české právo už nepracuje se stejným dělením na výlučnou a střídavou péči jako dříve; pokud se rodiče nedohodnou na společné péči, soud stanovuje konkrétní rozsah péče každého z nich podle zájmu dítěte. Ani mediálně výrazná částka proto sama o sobě neurčuje, jak by případné soudní rozhodnutí o péči nebo výživném nakonec vypadalo.
Ještě nedávno mluvili o klidnějším rozchodu
Současná ostrá výměna přichází jen několik týdnů poté, co veřejné výroky působily podstatně smířlivěji. Vémola ještě v říjnu hovořil o tom, že by si přál, aby rozchod proběhl v klidu, Ceterovou označil za dobrou matku a zdůrazňoval, že se oba snaží o děti starat. Ceterová ve stejném období popisovala především obtížné zvykání na nový režim a předávání potomků mezi rodiči. Začátkem listopadu se však situace znovu vyostřila po sporu kolem rozdělení péče o děti a jejich pracovních povinností. Následovala další závažná tvrzení Ceterové o psychickém tlaku a komunikaci ze strany manžela, která Vémolův právní zástupce odmítl; jejich pravdivost nelze z veřejně dostupných informací nezávisle ověřit. Nejnovější spor kolem dohody tak ukazuje především to, že mezi manželi zatím nepanuje shoda nejen nad praktickým fungováním rodiny, ale ani nad tím, jak mají být jednotlivé části jejich budoucího uspořádání vykládány.
Použité zdroje: eXtra.cz, iDNES.cz