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Rozchod Vémolových má další ostrou dohru. Jeden detail staví známou nabídku do jiného světla

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Dennívýzva
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Napětí mezi Karlosem Vémolou a Lelou Ceterovou se po jejich rozchodu znovu přesunulo do veřejného prostoru. Tentokrát už nejde pouze o vzájemné výtky kolem péče o tři děti, ale také o bydlení, peníze a podobu dohody, která má upravit jejich další fungování. Po vyjádření Vémolova právního zástupce se ozvala i Lelina strana a zpochybnila způsob, jakým jsou některé části nabídky prezentovány.
Rozchod Vémolových má další ostrou dohru. Jeden detail staví známou nabídku do jiného světla

Rozchod Vémolových má další ostrou dohru. Jeden detail staví známou nabídku do jiného světla

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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