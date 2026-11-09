„Milé Bravíčko, můžu otěhotnět, když…?“ Legendární časopis jsme schovávali před rodiči, dnes ho shánějí sběratelé

V devadesátých letech se na nové číslo čekalo s napětím a některé jeho stránky se četly raději za zavřenými dveřmi. Víte, kde tenhle časák vlastně vznikl a jak dopadla legendární rubrika „Láska, sex a něžnosti“?
Časák, který nesměl chybět v žádném pokojíčku
Stačilo pár korun z kapesného a jedna cesta do nejbližší trafiky. Když u nás česká verze časopisu v roce 1991 začínala, stál jeden výtisk 14,90 Kčs. Kolem roku 2015 už byl k dostání za 34 kaček.
Kdo vyrůstal v devadesátých letech, ten si nejspíš pamatuje pestrobarevnou obálku časopisu, ze které se usmívaly tehdejší hudební a filmové hvězdy. Pro někoho bylo Bravíčko především zdrojem informací o oblíbených zpěvácích, jiní se nemohli dočkat pravidelné poradny.
V Německu "Bravíčko" vycházelo už v polovině 20. století.
Nové číslo vycházelo každých čtrnáct dní vždycky ve čtvrtek. Časopis putoval mezi spolužáky, půjčoval se kamarádkám a některé jeho stránky si čtenáři schovávali dlouhé roky.
Velkou cenu měly především plakáty. Nejedna dětská ložnice byla doslova oblepená fotografiemi populárních zpěváků, herců a hudebních skupin. Kdo měl štěstí, našel v časopise právě svého idola. A kdo ne, musel si počkat na další výtisk.
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Ze západního Německa až do českých trafik
Historie legendárního časopisu sahá mnohem dál než do devadesátých let. První číslo německého Brava vyšlo 26. srpna 1956. Původně se zaměřovalo hlavně na filmové a televizní hvězdy, postupně však začalo věnovat stále větší prostor populární hudbě a tématům, která zajímala dospívající.
V socialistickém Československu bylo západoněmecké Bravo vzácností. Výtisky přivezené ze zahraničí se půjčovaly a prohlížely, přestože většina mladých lidí německy příliš neuměla. To ovšem nevadilo. Fotografie zahraničních hvězd byly dostatečným důvodem, proč si časopis opatřit.
Československá verze se na pultech objevila 26. října 1991. Teenageři (a taky řada dospělých) si tak začali pravidelně kupovat barevný časopis plný zahraničních celebrit, módních trendů, hudebních novinek a témat, o kterých se doma nebo ve škole příliš nemluvilo.
„Milé Bravíčko, mám takový problém…“
Rubrika věnovaná lásce, vztahům a sexualitě patřila k nejvyhledávanějším stránkám časopisu. Nesla název Láska, sex a něžnosti (později Láska, sex a trápení) a pro mnoho dospívajících byla jedním z mála dostupných zdrojů informací o intimních otázkách.
To, co si dnes v pohodě "vygooglíte", bylo ještě před lety často velkým tabu.
Čtenáři se svěřovali s neopětovanou láskou, prvními polibky, žárlivostí, nejistotou ohledně vlastního těla i obavami z prvních sexuálních zkušeností. Na dopisy českých čtenářů odpovídali také odborníci z oblasti sexuologie, mezi nimiž byl například Pavel Zemek, Pavla Zemková nebo Hana Fifková.
Internet tehdy nebyl běžně dostupný, sociální sítě neexistovaly a o některých věcech se v rodinách jednoduše nemluvilo. Napsat anonymní dopis do redakce tak mohlo být mnohem snazší než se svěřit rodičům, či učitelům.
Navíc nebylo nutné posílat vlastní otázku. Stačilo si přečíst dopis někoho jiného a člověk často zjistil přesně to, co ho samotného zajímalo. Není divu, že se tato rubrika četla i mezi spolužáky, kteří by veřejně nikdy nepřiznali, že je podobná témata zajímají.
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Plakáty, samolepky a hvězdy, které jsme milovali
Bravo ale zdaleka nebylo jen o pubertálních starostech. Přinášelo rozhovory, fotografie a zajímavosti ze života celebrit, ke kterým se mladí fanoušci jinak dostávali jen velmi obtížně.
Na jeho stránkách se objevovali například členové Backstreet Boys, Spice Girls, Take That, ale také Leonardo DiCaprio nebo Britney Spears. Čtenáři se dozvídali, co jejich oblíbenci poslouchají, jak tráví volný čas nebo jakého partnera by si přáli.
Samostatnou kapitolou byly plakáty. Jejich vyjmutí z časopisu vyžadovalo trochu šikovnosti a opatrnosti. Plakáty pak končily nad postelí, na dveřích skříně nebo vedle školního rozvrhu.
Vedle plakátů nechyběly ani hitparády, horoskopy, módní tipy, seznamky či překlady zahraničních písniček. Oblíbené byly také nejrůznější testy, díky kterým mohli čtenáři zjistit, jaký typ partnera se k nim hodí nebo zda o ně má jejich tajná láska zájem.
Některé otázky rozesmějí i po letech
Zvláštní místo v historii časopisu zaujímaly dotazy, které čtenáři posílali do poradny. Mnohé byly naprosto vážné, jiné svou naivitou vyvolávaly úsměv. Bývalí zaměstnanci redakce později vzpomínali, že čtenáři jim často psali dotazy rukou, vkládali je do navoněných do obálek a posílali poštou.
Z dnešního pohledu mohou některé dotazy připadat až úsměvné, až neuvěřitelné. Je ale potřeba si uvědomit, že tehdejší dospívající neměli možnost během několika sekund vyhledat odpověď na internetu nebo poprosit o radu umělou inteligenci. Pokud se styděli zeptat se rodičů nebo učitelů, zbývali jim kamarádi, knihy a podobné časopisy.
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Internet nakonec Bravíčko porazil
S příchodem nového tisíciletí se začaly měnit návyky mladých čtenářů. Informace o celebritách už nebylo nutné hledat v časopise. Fotografie, rozhovory i hudební novinky se postupně přesouvaly na internet.
Zatímco dříve fanoušci čekali dva týdny na nové fotografie oblíbené kapely, později je mohli najít během několika sekund. Stejně tak se změnil způsob, jakým dospívající hledali odpovědi na osobní otázky.
Prodeje Brava postupně klesaly. Přestože ještě v roce 2007 patřilo mezi nejčtenější časopisy pro mládež, jeho někdejší popularitu se nepodařilo udržet. Poslední české číslo vyšlo v roce 2015.
Máte ještě doma schované staré Bravo?
Pokud máte doma schovaná stará Bravíčka, rozhodně je nevyhazujte! Na internetových bazarech a aukčních portálech se totiž objevují i desítky let stará čísla, o která mají zájem movití sběratelé.
Běžné výtisky se zpravidla nabízejí za několik desítek korun, zachovalá čísla s původními plakáty nebo kompletní ročníky však mohou stát i několik tisícovek. Záleží především na stáří, stavu a úplnosti časopisu.
Staré výtisky Brava jsou dnes zajímavé i tím, jak věrně zachycují tehdejší módu, účesy, hudební vkus a představy o vztazích. To, co kdysi působilo naprosto samozřejmě, může současné čtenáře překvapit nebo pobavit.
A kdo si Bravíčko kupoval pravidelně, ten si nejspíš dodnes pamatuje, kterou rubriku otevíral jako první. Byly to fotografie hudebních idolů, horoskopy, testy osobnosti, nebo právě legendární Láska, sex a něžnosti?
Použité zdroje:
- cs.wikipedia.org/wiki/Bravo_(%C4%8Dasopis)
- theses.cz/id/xwc25x/BDP_Hlavat_asopis_Bravo_historie_a_vvoj_periodika_pro_ml.pdf
- reflex.cz/clanek/kultura/74376/pred-60-lety-vyslo-prvni-cislo-legendarniho-casopisu-bravo.html