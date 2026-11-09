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„Milé Bravíčko, můžu otěhotnět, když…?“ Legendární časopis jsme schovávali před rodiči, dnes ho shánějí sběratelé

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Plakáty nad postelí, první lásky, tajné dopisy do redakce a otázky, které by se tehdy rodičům nikdo neodvážil položit. Legendární časopis Bravo provázel dospíváním celé generace.
Bravo titulka

Bravo titulka

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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