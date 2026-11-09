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Martin Dejdar se svou krásnou ženou prožil nelehké období: Kdysi se rozhodli opustit Česko a hledat klid v Americe

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Daniela Dejdarová je s Martinem Dejdarem od začátku 90. let. Vystudovala práva, prošla modelingem a dlouhodobě si drží vlastní profesní i společenský prostor.
Fotografie Daniely Dejdarové a Martina Dejdara

Fotografie Daniely Dejdarové a Martina Dejdara

Zdroj: Foto: Nextfoto, Daniela Dejdarová a Martin Dejdar na Česko-Slovenském ples v Obecním domě
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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