Martin Dejdar se svou krásnou ženou prožil nelehké období: Kdysi se rozhodli opustit Česko a hledat klid v Americe

Martin Dejdar a jeho manželka Daniela tvoří pár už více než třicet let. Jejich seznámení provázely úsměvné zmatky, svatbu zase netradiční účast Jiřího Lábuse. Společně vychovali dvě děti a na několik let se přestěhovali až na Floridu.
Herec Martin Dejdar patří k těm známým osobnostem, kterým se podařilo udržet dlouholeté manželství i přes nástrahy herecké profese. Po jeho boku stojí už více než tři desetiletí Daniela, která si na rozdíl od svého slavného muže přílišnou pozornost veřejnosti nikdy nevyhledávala. Jejich seznámení přitom připomíná spíše komedii než romantický film. Nechyběla v něm ani pořádná dávka hereckého humoru. Na In-Lifestyle jsem se podívali na příběh ženy, která s oblíbeným hercem prožila nejen jeho profesní úspěchy, ale také rodinné zkoušky a několik let života za oceánem.
Nejdříve ani netušila, že s ní Dejdar chodí
Martina Dejdara a jeho budoucí manželku Danielu svedlo dohromady divadelní prostředí na začátku devadesátých let. Herec tehdy účinkoval v představení Faust a Daniela se pohybovala ve stejném prostředí. Martinovi se zalíbila, jenže ona zpočátku ani netušila, že o ni má takový zájem. Dokonce si ho nějakou dobu pletla s jeho kolegou Milanem Heinem. Dejdar na tuto kuriózní začátkovou epizodu později zavzpomínal v pořadu
7 pádů Honzy Dědka.
Kolegové se mu tehdy snažili s namlouváním pomáhat a vymýšleli nejrůznější taktiky. Jedna z nich souvisela s tím, že Daniela měla auto, zatímco začínající herec ještě vlastní vůz neměl. Martin doufal, že se mu podaří zařídit společnou cestu domů. Jenže ani tento plán nevyšel podle představ. Zlom přišel až ve chvíli, kdy odjel na měsíc a půl natáčet do Anglie. Svěřil se kolegovi Petru Vackovi, že se mu Danielu stále nedaří získat, a nakonec jí nabídl letenku i ubytování, aby za ním přiletěla. Daniela nabídku přijala a jejich vztah se začal skutečně rozvíjet.
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Brali se v roce 1994 a mají dvě děti, syna Matěje a dceru Sáru. Rodina si přitom prošla obdobím, které nebylo úplně jednoduché. V roce 2012 se totiž rozhodli opustit Česko a přestěhovat se na Floridu. „
Hlavně jsem chtěl, aby děti zažily něco jiného, naučily se jazyk a změnily prostředí. A zcela upřímně, poslední a rozhodující tečkou byla i některá média. Nechtěl jsem, aby děti trpěly, že jejich táta je herec,“ řekl Dejdar pro iDnes. Matěj se navíc věnoval hokeji, takže pobyt v Americe pro něj představoval také zajímavou sportovní příležitost. Foto: NextFoto, Martin Dejdar s manželkou Danielou na společenské akci
Samotný začátek ale nebyl vůbec jednoduchý. Rodina se pro odchod rozhodla poměrně narychlo. Podle pozdějšího vyprávění Martina Dejdara padlo konečné rozhodnutí 1. srpna a už 10. srpna všichni odlétali na Floridu. Herec se však musel po pěti dnech vrátit do Česka kvůli pracovním povinnostem. Daniela tak zůstala s oběma dětmi v cizí zemi zhruba měsíc a půl. Musela se postarat o nové bydlení, školu i běžné záležitosti, které jsou při stěhování do jiné země náročné i pro dospělého člověka. Dcera Sára navíc při nástupu do americké školy neuměla anglicky téměř vůbec. I s tím se ale rodina postupně vypořádala.
Dejdar se kvůli práci dlouhodobě přesouval mezi Českem a Spojenými státy. Daniela mezitím zajišťovala každodenní chod rodiny a pomáhala dětem s novým začátkem. Nakonec se do pracovního života zapojila také sama. Vystudovala práva, ale profesně se vydala i směrem k módě. Dnes se živí jako stylistka a mezi její klienty patří také hokejový tým HC Olymp, který Martin Dejdar vede. „
Moje paní se živí jako stylistka a jako jedna z mála to má vystudované,“ prozradil herec v rozhovoru pro Blesku. Podílela se také na aktivitách Nadačního fondu Kapka naděje, v rámci kterých navštěvovala nemocnice.
Daniela tak není pouze manželkou známého herce, ale má vlastní profesní zájmy i aktivity. S Martinem Dejdarem nakonec po několika letech opustili americkou Floridu a vrátili se do Česka. Letos v létě oslavili 35 let společného života a 32 let od svatby. Herec v rozhovorech opakovaně zmiňoval jako důležitý základ jejich vztahu především vzájemnou toleranci.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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S kým žije Martin Dejdar: Manželku Danielu má po boku už 30 let. Kdysi opustili Česko a začali nový život v Americe byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.