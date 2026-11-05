Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Televize v pátek odvysílá dojemný film, který si získal diváky po celém světě. Září v něm Julia Roberts

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Desetiletý Auggie (Jacob Tremblay) jde poprvé do školy a bojí se, jestli si vůbec najde kamarády. Kvůli svému odlišnému obličeji je zvyklý, že se za ním lidé otáčejí. Film (Ne)obyčejný kluk vypráví jeho příběh s humorem i dojetím.
Televize v pátek odvysílá dojemný film, který si získal diváky po celém světě. Září v něm Julia Roberts

Televize v pátek odvysílá dojemný film, který si získal diváky po celém světě. Září v něm Julia Roberts

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:30

Reklama
Další články z Kapitalio
Televizní a rozhlasové poplatky stojí 2 460 Kč ročně. Někteří Češi ale nemusí platit ani korunu
Televizní a rozhlasové poplatky stojí 2 460 Kč ročně. Někteří Češi ale nemusí platit ani korunu
Šetříte na topení a méně větráte? V bytě se může objevit plíseň. Odborníci radí hlídat důležitou hodnotu
Šetříte na topení a méně větráte? V bytě se může objevit plíseň. Odborníci radí hlídat důležitou hodnotu

Úplně rozumím tomu, proč se člověku v chladných dnech nechce otevírat okna. Každý stupeň něco stojí a...

Máte doma starou barevnou vázu? Sběratelé je kupují i za 8 000 Kč. Rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne
Máte doma starou barevnou vázu? Sběratelé je kupují i za 8 000 Kč. Rozhodují detaily, kterých si málokdo všimne

Modrá, růžová nebo jantarová váza může v obýváku stát desítky let, aniž bychom o ní věděli něco víc. Přitom...

Slovenské lázně lákají Čechy na předvánoční pobyty. Druhá osoba získá slevu 50 %
Slovenské lázně lákají Čechy na předvánoční pobyty. Druhá osoba získá slevu 50 %

Několik dní strávených v lázních může přijít vhod i před Vánoci. Trenčianske Teplice lákají dvojice na...

Konečně uvidíte Mléčnou dráhu. Rakousko vyhlásilo obří rezervaci, kde přísně chrání tmu
Konečně uvidíte Mléčnou dráhu. Rakousko vyhlásilo obří rezervaci, kde přísně chrání tmu

Za jasných nocí, kdy oblohu nepřesvětluje Měsíc, můžete nad rakouskou oblastí Eisenwurzen pozorovat Mléčnou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...

Všechny články tohoto autora →
Kapitalio
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.