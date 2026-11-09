Ostrá slova na adresu České televize vystřídalo nečekané přiznání. František Ringo Čech jí má co vyčítat

František Ringo Čech se zapojil do debaty o budoucnosti České televize. Koncesionářské poplatky mu připadají drahé a nad fungováním veřejnoprávní instituce má své pochybnosti.
Debata o budoucnosti České televize rozděluje Česko a nezůstává jen u politiků. Do ulic vyrazily tisíce lidí, kteří se obávají o nezávislost veřejnoprávních médií, zatímco jiní volají po změně jejich financování. Svůj pohled na celou věc přidal také František Ringo Čech. Jak jsme v naší redakci In-Lifestyle zaznamenali, známý hudebník má k České televizi výhrady, jenže představa, že by o ni přišel, se mu vůbec nezamlouvá. A jeho důvod je docela prostý.
Televize je podle Ringa drahá a chybí jí kontrola
František Ringo Čech se k aktuálnímu dění vyjádřil v rozhovoru pro deník
eXtra, při kterém dostal otázku na demonstrace a budoucnost veřejnoprávních médií. Sám přiznal, že problematiku nemá dostatečně nastudovanou, a proto se do rozsáhlého hodnocení nechtěl pouštět. Přesto se o svůj názor podělil. „Televize je drahá a myslím, že je nekontrolovatelná,“ uvedl. „Na televizi se nevztahuje ten kontrolní úřad, což není dobře,“ dodal.
Jenže tím jeho vyjádření nekončí. Přestože má k fungování České televize výhrady, rozhodně se neřadí mezi ty, kteří by se jejího zániku chtěli dočkat. Doslova si prý bez ní neumí představit život.
„Já u ní dřepím od rána do večera, takže bych o ní nechtěl přijít,“ uvedl. Právě v tom je jeho postoj poměrně zajímavý. Poplatky mu připadají vysoké, nad kontrolou instituce se pozastavuje, ale zároveň si uvědomuje, že televize má v jeho každodenním životě své pevné místo.
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Spor o koncesionářské poplatky přitom není jen otázkou několika stokorun v rodinném rozpočtu. Současná vládní koalice chce poplatky zrušit a financování České televize i Českého rozhlasu přesunout pod státní rozpočet. Podle zastánců změny by se tím odstranila povinnost domácností a firem platit zvláštní poplatek. Kritici naopak upozorňují, že závislost na penězích ze státního rozpočtu může oslabit nezávislost médií. Vláda navíc počítá s nižším objemem peněz, než jaký veřejnoprávní média získávají nyní.
Někteří herci se postavili za veřejnoprávní média
Ringo Čech přitom zdaleka není jedinou známou osobností, která se k debatě o České televizi vyjadřuje. Výrazně hlasitější jsou například herci a tvůrci, kteří se postavili proti plánovanému zrušení poplatků. Na demonstraci na Staroměstském náměstí vystoupili Tomáš Hanák, Eva Holubová, Aňa Geislerová, Kristýna Frejová nebo Miloň Čepelka. Jejich obavy se netýkají jen samotných peněz, ale především toho, zda by televize financovaná přímo ze státního rozpočtu dokázala zůstat nezávislá na momentální politické reprezentaci.
Foto: Nextfoto, František Ringo Čech na oslavě osmdesátin Františka Janečka
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iDnes vyjádřili také další známí umělci. Herec Petr Vacek varoval před možností, že by politici mohli prostřednictvím rozpočtu ovlivňovat, co se bude vysílat. Jan Hrušínský označil plánované změny za nátlak na veřejnoprávní média, režisérka Alice Nellis zase upozornila, že zatím není dostatečně jasné, jak by nový systém v praxi fungoval. Zajímavý je i postoj režiséra Fera Feniče, který připomněl, že současný příspěvek odpovídá zhruba ceně dvou piv měsíčně. Ne všichni ale vidí situaci stejně.
Proti poplatkům vystupují například příznivci KSČM a hnutí Stačilo!, jejichž demonstraci u budovy Českého rozhlasu podpořil také herec Ivan Vyskočil. Ten kritizoval vysílání ČT i samotnou stávku jejích zaměstnanců. Celá debata tak ukazuje, že ani mezi známými tvářemi nepanuje jednotný názor. Zatímco jedni považují koncesionářské poplatky za důležitou pojistku nezávislosti, druzí zpochybňují jejich smysl nebo způsob, jakým veřejnoprávní televize hospodaří. Ringo Čech se do žádného z těchto táborů jednoznačně nezařadil. Jeho slova jsou spíše připomínkou toho, že za politickými spory stojí také docela obyčejný divák, který si bez každodenního televizního programu svůj život jednoduše neumí představit.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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František Ringo Čech překvapil svým názorem na poplatky: ČT sleduje celý den, přesto ji kritizuje byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.