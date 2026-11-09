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Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění

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Dennívýzva
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Záchranné složky dnes ráno kolem sedmé hodiny zasahovaly u dopravní nehody, k níž došlo v Přibyslavi. Jak informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková, nezletilý chodec během ní utrpěl zranění.
Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění

Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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