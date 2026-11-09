Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří

Dlouhodobý průměr 3 897 dopravních nehod je v přepočtu na délku silniční sítě na Vysočině nejpříznivější ze všech krajů republiky, odhalila regionální nehodová konference Česko bez nehod. Konkrétně se v letech 2024 a 2025 stalo na každých sto kilometrů nehod sto čtyřicet nehod. Následují Jihočeský a Plzeňský kraj, na opačné straně žebříčku je Moravskoslezský kraj s 576 nehodami. Co se rozlohy týká, je Vysočina druhá za Jihočeským krajem. Při přepočtu na počet obyvatel je třetí nejlepší za Zlínským a Jihomoravským krajem.
„Zajímavé rozdíly odhalují také statistiky jednotlivých okresů. Nejvíce se totiž nebourá na Jihlavsku, kde leží krajské město, ale na Žďársku. Policie zde dlouhodobě eviduje v průměru 903 nehod ročně, zatímco na Jihlavsku 896. S větším odstupem následuje Havlíčkobrodsko se 736 případy, Pelhřimovsko s 691 a Třebíčsko s 674. Vysočina se tak liší od řady dalších regionů, kde v počtu havárií obvykle vede okres krajského města,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. Právě Žďársko a Jihlavsko přitom vykazují nejnižší podíl kolizí nezaviněných řidičem v kraji, je to v obou případech pod dvaadvacet procent.
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Nabízí se otázka, jaké jsou nejčastější důvody havárií? „Největší podíl karambolů připadá na nesprávný způsob jízdy, který stojí za 44,73 procent všech případů. Přesto jde o nejnižší hodnotu v celé republice. Dalších 19,62 procent havárií způsobuje nepřiměřená rychlost. Vysočina má také nejnižší podíl kolizí zaviněných nedáním přednosti v jízdě. Tato příčina se zde objevuje pouze v 7,74 procent případů,“ poodhalil Sibal.
Rizikový čas? Mezi šestou a sedmou večer
Střety ze zvěří jsou na Vysočině na denním pořádku i podle Srna indexu, který tvoří Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu. Podle této statistiky řidiči v kraji za půl roku nahlásili 1863 srážek se zvěří, což řadí Vysočinu na páté místo mezi kraji. „Dlouhodobě nejrizikovější úsek pro srážku se zvěří v kraj leží na silnici I/23 v katastru obce Koněšín. Na 261 metrů dlouhém úseku mezi Vladislaví a Náměští nad Oslavou došlo ve sledovaném období k deseti střetům se zvěří,“ sdělil mluvčí Jan Marek.
Celostátně byly srážky se zvěří nejčastější v sobotu, čtvrtek a pátek mezi sedmou a osmou večerní, čemuž po změně času na zimní odpovídá šestá až sedmá. Co se druhů sražené zvěře týká, z pětaosmdesáti procent šlo o srnčí zvěř, v záznamech se ale objevují také jezevec, nutrie nebo muflon. Ze statistik Generali České pojišťovny lze vyčíst, že se za poslední pololetí zvedl počet pojistných událostí o třináct procent, vyplacené peníze za opravy poškozených aut ale vzrostly o dvacet procent.