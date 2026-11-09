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Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří

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Více než čtvrtinu dopravních nehod na Vysočině řidiči nezaviní, často jde o střety s lesní zvěří. To je nejvyšší podíl v republice. Naopak počet nehod na sto kilometrů je na Vysočině nejnižší.
Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří

Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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