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Od úterý do čtvrtka nepoteče voda v pěti pražských čtvrtích. Vodárny zveřejnily seznam ulic

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Obyvatelé některých částí Prahy si budou muset v příštím týdnu připravit zásoby vody. Plánované opravy vodovodního řadu zasáhnou vybrané ulice v Lhotce, Hodkovičkách, Hradčanech, Troji i Bubenči.
Od úterý do čtvrtka nepoteče voda v pěti pražských čtvrtích. Vodárny zveřejnily seznam ulic

Od úterý do čtvrtka nepoteče voda v pěti pražských čtvrtích. Vodárny zveřejnily seznam ulic

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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