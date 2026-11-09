Od úterý do čtvrtka nepoteče voda v pěti pražských čtvrtích. Vodárny zveřejnily seznam ulic

Pravidelná údržba vodovodní sítě přináší do hlavního města další omezení. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) naplánovali na dny 10. až 12. listopadu sérii odstávek, během nichž nepoteče voda na desítkách adres v pěti městských částech. Důvodem jsou nezbytné revizní a opravárenské práce na potrubí.
Vodárny předem zveřejnily kompletní seznam dotčených míst včetně přesných časových rozmezí. Většina výluk potrvá sedm hodin, v jednom případě dokonce osm. Domácnostem v postižených lokalitách proto odborníci doporučují připravit si dostatečnou zásobu pitné vody předem.
Úterní odstávka v Lhotce na Praze 4
První vlna omezení dorazí v úterý 10. listopadu mezi osmou ranní a třetí odpolední. Zasáhne pouze dvě adresy v pražské Lhotce, konkrétně domy číslo popisné 972/72 v ulici Durychova a číslo 1076/2 v ulici U Nového dvora. Obyvatelé těchto nemovitostí by si měli vodu nachystat už v pondělí večer.
Středa přinese nejrozsáhlejší omezení
Středa 11. listopadu bude z hlediska rozsahu nejnáročnější. Odstávky se dotknou hazu tří různých lokalit s desítkami konkrétních čísel popisných i parcelních.
V Hodkovičkách na Praze 4 nepoteče voda rovněž od osmi do tří odpoledne. Vodárny upřesnily dotčené ulice: „Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: K dubinám 566/26; Mezi lysinami 355/1; Na lysinách 573; V mokřinách 102/12, 83/13, 522/14, 407/15, 560/16, 177/17, 515/18, 205/19, 280/21, 519/22, 281/23, 569/24, 536/26, 169, zahrádky na prac.č. 910/1 a 911/1, parc. č. 96/4“, informují Pražské vodovody a kanalizace.
Stejný časový úsek postihne i pražské Hradčany, kde budou bez vody adresy Strahovská 319/18 a číslo 322. Obyvatelé historické čtvrti si tak budou muset poradit se zásobami po dobu sedmi hodin.
Nejdelší středeční výluka čeká Troju na Praze 8. Tam potrvá od osmé ranní až do čtyř odpoledne – tedy plných osm hodin. Seznam dotčených adres je mimořádně rozsáhlý: K sadu 6 včetně parcely č. 797/2, K Velké skále s čísly 2, 6, 8 a 10 plus parcela č. 792/176, Nad Trojou 1 a zejména ulice Pod Havránkou s více než dvaceti čísly popisnými (19, 21, 46, 48, 48a, 50, 52, 52a, 54, 58, 60, E21, E12, E47) a řadou parcel.
Čtvrteční závěr v Bubenči
Poslední den odstávek – čtvrtek 12. listopadu – se dotkne Bubenče na Praze 6. Opět v čase od osmi do tří odpoledne zůstanou bez dodávky vody tři adresy v ulici Papírenská: domy s čísly 223/18, 186/20 a 237/9.
Vodárny současně slibují, že „náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou“. Podrobnosti lze získat na oficiální zákaznické lince PVK: využijte telefonní čísla 840 111 112 nebo 601 274 274.
Kolik vody si připravit a jak se na výpadek nachystat
Odborníci upozorňují, že domácnosti by měly mít vždy k dispozici nouzovou zásobu. Havárie vodovodního řadu se totiž mohou stát kdykoli a bez předchozího varování.
Projekt 72 hodin, který vznikl pod záštitou Ministerstva vnitra, doporučuje pro každého dospělého minimálně dva litry pitné vody denně. Pokud však počítáme i s vařením a základní hygienou, reálná potřeba stoupá na deset až patnáct litrů na osobu za den. Čtyřčlenná rodina by si tedy měla pro celodenní výpadek připravit 40 až 60 litrů.
Před plánovanou odstávkou je vhodné naplnit čisté uzavíratelné nádoby pitnou vodou, zajistit dostatek tekutin na vaření a nezapomenout ani na specifické nároky malých dětí nebo domácích mazlíčků. Vodu ke splachování toalety lze uchovat odděleně – třeba v kýblu nebo ve vaně.
Praktické je také předem umýt nádobí, osprchovat se a odložit praní či používání myčky až na dobu po obnovení dodávky. Tím se vyhnete zbytečným komplikacím a stresu během odstávky.
Po obnovení provozu může voda z kohoutku chvíli vypadat zakalená. Příčinou jsou usazeniny, které se v potrubí uvolní kvůli změně proudění a tlaku. Jde o zcela běžný a přechodný jev.
V takovém případě stačí vodu krátce odpustit – obvykle do minuty či dvou se stav upraví a voda se opět vyčistí. Není důvod k obavám ani k volání na zákaznickou linku, pokud zakalení rychle zmizí.
Zdroje článku: pvk.cz, nasepraha.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková