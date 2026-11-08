Máte doma starý skleněný pekáč po babičce? Než ho vyhodíte, prohlédněte dno a víko. Některé kusy zajímají sběratele

Skleněný pekáč bývá při vyklízení kuchyně nenápadným nálezem. Někdo v něm vidí nádobu na nedělní oběd, jiný vzpomínku na babiččino vaření. Než ho pošlete dál, vyplatí se prohlédnout dno, víko i případný dekor. Právě tyto detaily pomohou zjistit, co vlastně držíte v ruce.
Na starém kuchyňském nádobí mě baví, jak přirozeně propojuje každodenní život s historií výroby. U skleněného pekáče bych ovšem začala docela prakticky: dohledáním výrobce a kontrolou stavu. Teprve potom bych přemýšlela o prodeji nebo dalším pečení.
Česká tradice sahá dál než do socialistické kuchyně
Se značkou SIMAX je spojená Sázava, kde František Kavalír založil sklárnu v roce 1837. Podnik se původně zaměřoval na laboratorní sklo. Podle publikace Muzea umění a designu začalo město Benešov roku 1922 vyrábět také varné domácenské sklo a označení SIMAX pro borokřemičité sklo používá od roku 1958. Barevný dekor je jednou ze stop při určování starého skleněného nádobí. Při porovnávání pomáhá také značka a tvar nádoby. Foto: Melissa Highton/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Právě
propojení laboratoře a kuchyně mi na tomto příběhu připadá zajímavé. Muzeum v publikaci Fenomén Simax popisuje jednu z předností materiálu slovy:
„Varné sklo je působivé a funkční tím, že umožňuje přímý pohled na tekutiny a procesy.“
U průhledné nádoby zkrátka vidíte i to, co by kovové stěny zakryly.
Samotný nápis SIMAX ovšem výrobek nedatuje. Skleněné pekáče této značky se vyrábějí a prodávají i dnes. Současná nabídka obchodu Kavalierglass
zahrnuje například pětidílnou soupravu z tepelně odolného borosilikátového, tedy borokřemičitého skla. Pro určení konkrétního kusu bych hledala shodu tvaru, rozměrů a označení s dobovým katalogem. Barevný Pyrex otevírá další kapitolu
Vedle čirého nádobí stojí za pozornost zahraniční dekorované
zapékací nádoby Pyrex. Některé jsou vyrobené z mléčně zbarveného opálového skla, takže mohou na první pohled připomínat keramiku.
Corning Museum of Glass ve své sbírce
dokumentuje například nádobu se vzorem Snowflake z let 1956 až 1960. Muzeum uvádí, že Snowflake a Pink Daisy byly v roce 1956 prvními tištěnými vzory na opálovém nádobí Pyrex.
Zajímavé bývalo také
příslušenství. Červená nádoba Holiday z roku 1960 s bílými motivy jehličí a šišek se dodávala s průhledným víkem a servírovacím stojánkem. U podobného nálezu bych proto nejprve dohledala, co k němu původně patřilo.
Tyto americké výrobky mají vlastní historii. Jejich názvy a data nelze přenášet na každý podobně zdobený pekáč. Při určování se vyplatí stejná pečlivost jako
u uranového skla z domácích vitrín, tedy najít co nejpřesnější shodu konkrétního předmětu. Co ukazují aukce a nabídkové ceny
Při dohledávání cen jsem porovnala dva ukončené prodeje nádobí SIMAX a jednu aktuální nabídku Pyrexu. Právě
rozdíl mezi dosaženou a požadovanou cenou považuji za zásadní.
Nabízený předmět Zjištěná částka Detaily nabídky Použitý kulatý pekáč značky SIMAX s víkem 45 Kč Ukončená aukce z 26. 10. 2026, přihazovala šest zájemců Velká zapékací mísa značky SIMAX s poklicí, nabízena jako zánovní 120 Kč Ukončená aukce z 29. 10. 2026, jeden přihazující Stará zapékací mísa značky Pyrex, původem z Anglie 1 390 Kč Stále bez příhozu Konkrétní příklady z Aukra ukazují rozdíl mezi výsledkem aukce a částkou požadovanou prodejcem.
Dva uzavřené prodeje samozřejmě nestačí k ocenění všeho staršího varného skla. Ukazují ale, proč bych od známé značky automaticky neočekávala vysokou částku. U vlastního pekáče bych hledala
více prodejů stejného typu, s podobným stavem a příslušenstvím. Co si před prodejem poznamenejte
Nejprve bych nádobu vyfotila včetně dna a všech dochovaných součástí.
K popisu bych přidala: značku a úplné značení, včetně čísel a údajů o zemi výroby rozměry nádoby i víka, případně vyznačený objem podobu dekoru, jeho barvu, umístění a opotřebení příslušenství, například poklici, stojánek nebo původní obal stav skla, zejména praskliny, oťuky, škrábance a poškozená držadla Ke starší zapékací nádobě může patřit také servírovací stojánek a kovové víko. Před prodejem se vyplatí dohledat původní podobu soupravy. Foto: Aukro.cz
Podobně velké víko bych bez ověření neoznačovala za původní. U stáří bych rozlišovala
doložený údaj od rodinného odhadu. Pokud vím jen to, že pekáč býval v kuchyni prarodičů, přesně tak bych to napsala. S čištěním začněte šetrně
Připálené zbytky mohou svádět k použití drátěnky nebo dokonce nože. Doporučuji
začít čištění obyčejnou vodou, jemným prostředkem na nádobí a měkkou houbičkou či bavlněnou utěrkou. Ostrým nástrojům a abrazivním pomůckám se raději vyhněte.
Konkrétní péči bych volila podle konkrétní nádoby, jejího dekoru a pokynů výrobce. Podle nich můžete mimo jiné i zjistit, zda skleněný pekáč může přijít
do myčky na nádobí. Před pečením rozhoduje určení nádoby a její stav
U starého kusu bych nejprve ověřila, že jde skutečně
o nádobí určené k pečení. Pekáč s prasklinou nebo vyštípnutým okrajem bych do trouby nedávala. U neznámého výrobku bych samotný vzhled nepovažovala za dostatečné vodítko.
Kavalierglass u SIMAXu
zdůrazňuje postupné zahřívání a ochlazování. Do horké nádoby se nemá lít studená voda a horké sklo nemá přijít na studený či vlhký povrch. Vyhnula bych se tedy například podlévání rozpáleného pekáče studenou vodou.
Důležitý je také
rozdíl mezi troubou a plotýnkou. Návod značky SIMAX výslovně uvádí, že silnostěnné pekáče a zapékací mísy jsou určené do trub a nejsou určené k vaření na plotně, včetně sklokeramické. Tenkostěnné varné nádobí má jiné podmínky použití. Přes průhledné stěny pekáče můžete sledovat pokrm během pečení i při servírování. Foto: Magnific
Za sebe bych si ráda ponechala zachovalý pekáč, u kterého znám původ a podmínky používání. I při skromné prodejní ceně pro mě může mít smysl jako
praktická součást kuchyně. U zajímavého dekorovaného kusu bych si zase nejprve dopřála čas na dohledání jeho příběhu. Praktické otázky 1) Znamená značka SIMAX, že mám československý výrobek?
Ne. Značka se používá už od roku 1958 a nádobí SIMAX je v nabídce i dnes. Pomoci může ale konkrétní model a shoda s dobovým katalogem.
2) Dokazuje vysoká cena v inzerátu sběratelskou hodnotu?
Dokládá především požadavek prodávajícího. Pro odhad bych porovnávala ukončené prodeje obdobných kusů a přihlížela ke stavu i kompletnosti.
3) Mohu skleněný pekáč postavit přímo na sporák?
Řiďte se návodem ke konkrétní nádobě. U silnostěnných pekáčů a zapékacích mís značky SIMAX výrobce použití na plotně výslovně vylučuje.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, rgcr.cz, kavalier.cz, glasscollection.cmog.org, pyrex.cmog.org