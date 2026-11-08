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Máte doma starý skleněný pekáč po babičce? Než ho vyhodíte, prohlédněte dno a víko. Některé kusy zajímají sběratele

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Skleněný pekáč bývá při vyklízení kuchyně nenápadným nálezem. Někdo v něm vidí nádobu na nedělní oběd, jiný vzpomínku na babiččino vaření. Než ho pošlete dál, vyplatí se prohlédnout dno, víko i případný dekor. Právě tyto detaily pomohou zjistit, co vlastně držíte v ruce.
Staré skleněné pekáče mají zajímavou historii. Některé mohou zaujmout i sběratele

Staré skleněné pekáče mají zajímavou historii. Některé mohou zaujmout i sběratele

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:00

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