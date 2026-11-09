Česko čeká nepříjemná změna počasí. Jeden den ale přinese výrazný obrat

Začátek nového týdne přinese do většiny České republiky převážně zataženou oblohu a chladné počasí. V pondělí 9. listopadu se budou ranní teploty na řadě míst pohybovat pod bodem mrazu a zejména v jihozápadní polovině území se objeví mlhy, které mohou být i mrznoucí. Během dne teploměry většinou ukážou 2 až 6 stupňů, při vyjasnění přibližně 8 stupňů. Slunečních paprsků by se mohli dočkat především obyvatelé východní poloviny Čech a Slezska. V ostatních oblastech může nízká oblačnost přetrvávat podstatně déle. Večer a během noci se navíc místy začnou mlhy znovu vytvářet.
Na silnicích se může vytvořit nebezpečná ledovka
Komplikace mohou přijít především v noci z pondělí na úterý, kdy se od západu začne do Čech dostávat déšť a mrholení. V severozápadní polovině Čech se ojediněle očekávají také mrznoucí srážky, které mohou na prochlazeném povrchu vytvořit slabou ledovku. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 3 a minus 1 stupněm, při déletrvajícím vyjasnění mohou ojediněle klesnout až ke 3 stupňům pod nulou. Nebezpečí přitom nemusí být na první pohled patrné, protože tenká vrstva ledu se na vozovce obtížně rozeznává. Zvláštní pozornost si zaslouží mosty a zastíněné úseky, kde může povrch promrzat rychleji než okolní silnice. Kluzká místa tak mohou řidiče překvapit i v situaci, kdy teploměr ukazuje několik stupňů nad nulou.
Déšť zasáhne většinu republiky, na horách se objeví sníh
Úterý přinese převážně zataženou až oblačnou oblohu a na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Na severních horách se ve výškách nad 900 metrů očekávají také sněhové srážky. Ve vyšších horských polohách může napadnout několik centimetrů nového sněhu, v nejvyšších denních teplotách se však výraznější ochlazení neprojeví. Teploměry budou ukazovat většinou 4 až 8 stupňů a odpoledne začnou srážky od západu postupně ustávat. Podobný charakter počasí bude pokračovat také ve středu, kdy se znovu rozšíří déšť na většinu republiky. Denní maxima dosáhnou zpravidla 2 až 7 stupňů, na jihu a jihozápadě Čech však může být až 10 stupňů.
Výrazné oteplení přijde ve čtvrtek
Nejteplejším dnem týdne by se měl stát čtvrtek 12. listopadu, kdy denní teploty vystoupají na 8 až 13 stupňů Celsia. Ve srovnání se začátkem týdne tak půjde o citelnou změnu, která se projeví také během noci. Nejnižší teploty před čtvrtečním ránem se mají pohybovat mezi 2 a 7 stupni, takže mráz na většině území ustoupí. Ani oteplení však automaticky neznamená návrat slunečného počasí, protože se nad republikou bude nadále udržovat převážně velká oblačnost. Místy se navíc znovu objeví déšť nebo přeháňky. Teplejší období ale pravděpodobně dlouho nevydrží, jelikož už v pátek se očekává další ochlazení a denní maxima většinou mezi 3 a 8 stupni.
V závěru týdne by měly srážky postupně slábnout a místy se může oblačnost protrhat. S vyjasněním ovšem znovu vzroste pravděpodobnost nočních a ranních mrazů, zejména v údolích a dalších místech, kde se drží chladný vzduch. Mohou se také vrátit mlhy a nízká oblačnost. Jejich přesný rozsah bude záviset na místních podmínkách a dalším vývoji počasí. Na rozdíl od čtvrtečního oteplení tak může víkend přinést výraznější rozdíly mezi denními a nočními teplotami. Podrobnější podobu víkendové předpovědi ještě upřesní následující dny.
Použité zdroje: chmi.cz, mpocasi.cz