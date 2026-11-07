Hledali ropu, ale objevili vodu o teplotě 56 °C. Dnes sem lidé jezdí za termály i koupáním pod širým nebem

Koupání pod širým nebem nemusí skončit ani v zimě. Bavorský Bad Füssing nedaleko Pasova nabízí tři velké termální areály, každý s trochu jinou povahou. Někde vás zaujme dlouhý proudový kanál, jinde sauny v historickém statku.
Na Bad Füssing mě při porovnávání nabídky zaujalo, že se tu dá lázeňský pobyt poskládat hned několika způsoby. Můžete přijet koupat jen na pár hodin, připlatit si za saunování nebo zůstat několik nocí a střídat koupání s výlety. Nejdřív je ovšem potřeba vybrat konkrétní areál.
Na začátku byl neúspěšný ropný vrt
Bad Füssing leží v Dolním Bavorsku poblíž rakouské hranice. Jeho lázeňský příběh začal už v roce 1938, kdy se při hledání ropy podařilo navrtat
termální vodu. Z přibližně tisícimetrové hloubky vycházela na povrch s teplotou 56 °C. To, co tehdy těžaři nehledali, nakonec proměnilo malou zemědělskou osadu v lázeňské místo. Oficiální označení Bad získal Füssing v prosinci 1969. Lázeňský příběh Bad Füssingu začal v roce 1938, kdy se při hledání ropy podařilo navrtat termální vodu. Postupně díky ní vzniklo vyhledávané lázeňské místo. Foto: Benreis/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)
Teplotu u pramene si ale nepleťte s teplotou bazénů. Voda se pro koupání upravuje na různé hodnoty, takže si lze vybrat mezi teplejší relaxační koupelí a chladnějším bazénem vhodným pro pohyb.
Therme Eins: Teplá voda a sauny s bavorskou atmosférou
Therme Eins nabízí například jeskynní bazén s vodou o teplotě 37 °C, pramenný bazén s teplotou 38 °C nebo horký bazének o teplotě 42 °C. U posledního provozovatel stanovuje maximální pobyt ve vodě na deset minut.
Zvláštní pozornost si zaslouží přilehlý
Saunahof. Sauny, parní lázně a odpočívárny tu mají zázemí v historickém čtyřstranném bavorském statku. Součástí je také venkovní termální bazén v zahradě. V nabídce najdete i saunu inspirovanou starým bramborovým sklepem, která má 60 °C. Kryté bazény se hodí i do programu deštivého dne. Mezi jednotlivými koupelemi můžete odpočívat na lehátkách. Foto: Tünde Klaudia Kiss / Google Maps
Právě Saunahof mě z celé nabídky zaujal nejvíc. Historický statek dává saunování konkrétní atmosféru a pro víkend ve dvou by pro mě byl důvodem připlatit si za kombinovanou vstupenku. Je ale potřeba vědět, že
jde o bezplavkovou zónu přístupnou od 15 let.
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V Europa Therme patří k nejvýraznějším částem 120 metrů dlouhý proudový kanál s vodou o teplotě 36 °C. Doplňují ho masážní trysky, perličkové lavice a vodopád. K odpočinku slouží také bazén s podvodní hudbou a teplotou 37 °C, zatímco plavecké bazény mají podle konkrétního bazénu 27 nebo 29 °C. V Bad Füssingu fungují tři samostatné termální areály. Therme Eins, Europa Therme a Johannesbad mají vlastní ceníky, otevírací dobu i pravidla vstupu. Foto: M. E. / Google Maps
Nabídka sahá od levného ranního vstupu až po
celodenní pobyt se saunou, takže nemá smysl kupovat automaticky nejdelší variantu. Pokud chcete stihnout jen koupání, a potom vyrazit na oběd do města, bude vám stačit kratší tarif. Johannesbad: Velký výběr bazénů, ale také probíhající úpravy
Johannesbad ve své nabídce uvádí 13 bazénů. Patří mezi ně slaná skalní laguna, bazén s vlnobitím, vířivky, proudový kanál i třicetimetrový plavecký bazén. Provozovatel u termálních koupelí uvádí teploty od 27 do 39 °C. Vodu dodává vlastní uznaný léčivý pramen Johannesquelle. Teplota vody se mezi bazény liší. Vedle teplejších relaxačních koupelí najdete v Bad Füssingu také chladnější bazény pro pohyb. Foto: Zdenka Zitkova / Google Maps
Pro nejbližší návštěvu je ovšem důležitá také modernizace areálu. Provozovatel
upozorňuje na omezení části bazénu s protiproudem, změněné přístupové trasy a možný hluk v okolí sprch, toalet a šaten. Bazénová hala je podle oznámení přístupná přes venkovní část. Právě tento detail bych si před zaplacením vstupu zavčas zkontrolovala, zvlášť při cestě v chladném počasí. Kolik stojí koupání a kdy lze ušetřit
Při srovnávání cen si
hlídejte délku pobytu. Základní vstup do Johannesbadu je tříhodinový, zatímco u dalších dvou areálů porovnáváme pět hodin. Sauny nejsou součástí obyčejné bazénové vstupenky.
Typ areálu Časově omezený vstup Celodenní bazény Celodenní bazény + saunový svět Therme Eins 5 hodin; 20,50 € 26 € 35 € včetně Saunahof Europa Therme 5 hodin; 19,50 € 23,50 € 33,50 € Johannesbad 3 hodiny; 21,50 € 26,50 € 34 € Běžné vstupné pro dospělé podle ceníků dostupných 6. listopadu 2026.
Od 9. do 30. listopadu nabízí Europa Therme
celodenní vstup včetně sirného plynového bazénu za 20 eur, se saunou za 30 eur. Již koupené pětihodinové vstupenky mají v tomto období podle podmínek akce platit jako celodenní bez doplatku, s výjimkou ranního tarifu.
Pro časné návštěvníky je zajímavý také
dvouhodinový vstup do Europa Therme za 8,50 eura. Vstoupit s ním musíte mezi 7. a 8. hodinou. Při překročení dvou hodin se přechází na pětihodinový tarif, takže krátké zdržení může úsporu smazat. Otevírací doba se během týdne mění
Večerní koupání si naplánujte podle konkrétního dne. Běžná otevírací doba bazénových částí je následující:
Therme Eins: Pondělí a úterý 8–18 hodin, středa až neděle 8–21 hodin. O svátcích běžně 8–21 hodin. Europa Therme: Pondělí, středa a pátek 7–21 hodin, ostatní dny 7–19 hodin. Johannesbad: Pondělí až čtvrtek 8–20 hodin, pátek a sobota 8–21 hodin, neděle 9–19 hodin.
U Johannesbadu se bazény opouštějí
půl hodiny před uzavřením.
Před nejbližší cestou se hodí ještě dvě konkrétní poznámky: Therme Eins uvádí čištění a uzavření Champagnerpoolu na 10. a 11. listopadu. Pokud plánujete
adventní nebo vánoční pobyt, Europa Therme bude 24. prosince 2026 zavřená. Co očekávat od termální vody
Místní sirná termální voda se využívá v lázeňské péči například
při některých chronických potížích pohybového aparátu. Jednodenní koupání ovšem nemá stejný režim jako léčebný pobyt, při kterém procedury vybírá lékař.
Psycholog Robert Loibl na oficiálním webu lázní
uvádí:
„Působení vody má velký vliv na subjektivně vnímanou schopnost uvolnění a zmírnění obtíží.“
Celodenní vstupenka proto neznamená celodenní pobyt ve vodě. Therme Eins doporučuje koupel nejvýše dvacet minut a potom alespoň stejně dlouhý odpočinek. V bazénku se 42 °C je
limit deset minut. Při akutní infekci, zánětu nebo závažném onemocnění srdce a oběhu je vhodné návštěvu předem konzultovat s lékařem. Ubytování vybírejte i podle zahrnutých vstupenek
Pro pobyt na tři noci jsem porovnala
dvě varianty: apartmán s možností vlastního vaření a hotelový balíček s jídlem a vstupenkami.
Konkrétním příkladem je Johannesbad Hotel Königshof.
Balíček Entspannungszeit začíná na 351 € za osobu na tři noci. Zahrnuje snídaně, večeře, přibližně třicetiminutovou masáž a dva vstupy do Johannesbadu. Důležitý je právě počet vstupů: při příjezdu a odjezdu zahrnuté nejsou. Celodenní vstupenka nechává dost času také na odpočinek mezi jednotlivými koupelemi. Ilustrační foto. Foto: Magnific
Možnost vlastního vaření nabízí například
Appartementhaus Stephanie. Jednopokojový apartmán o velikosti přibližně 27 m² disponuje kuchyní s lednicí a balkonem. Podle ceníku stojí při pobytu na jednu až tři noci 54 € za noc za celý apartmán až pro dvě osoby, včetně příplatku za krátký pobyt. Tři noci tak vyjdou na 162 € za apartmán. Stravování si řešíte sami a k rozpočtu je potřeba připočítat také vstupenky do termálů.
Do rozpočtu patří také
lázeňský poplatek. Obec pro centrální lázeňský obvod I uvádí 2,60 eura od listopadu do března. Hotelový balíček však ve svých podmínkách samostatně uvádí příplatek 3,40 eura za osobu a noc. Konkrétní vyúčtování pro zvolený termín si proto potvrďte při rezervaci.
Ubytovaní hosté dostávají
tzv. Bad Füssing-Karte. Ta zahrnuje například místní lázeňskou dopravu a u pětihodinového vstupu do Therme Eins a Europa Therme přidává třicet minut navíc. Na oběd můžete zůstat v lázních, masáž si objednejte předem
V Europa Therme funguje přímo uvnitř bazénové části
restaurace ThermenWirt s regionálními a sezonními jídly. Teplá kuchyně běžně vaří do 17.30, v pondělí, středu a pátek do 19.30.
Při návštěvě Europa Therme si s sebou příliš mnoho jídla nebo pití raději nepřibalujte. Podle zveřejněných pravidel
tolerují jen malou svačinu a nápoj na osobu, nikoli vlastní plné občerstvení. Na delší návštěvu bych proto počítala s výdajem za jídlo uvnitř nebo se najedla až po koupání. K lázeňskému dni patří i přestávka na jídlo. V Bad Füssingu můžete využít restaurace přímo v termálních areálech nebo si oběd naplánovat až po koupání. Foto: Benjamin Grillenberger / Google Maps
K pobytu lze přidat také
samostatně placené procedury. Therme Eins uvádí například dvacetiminutovou masáž zad za 30 eur a individuální léčebný tělocvik ve vodě za 38 eur. Termín si ale raději rezervujte s dostatečným předstihem. Praktické otázky před návštěvou 1) Mohou do lázní děti?
Pravidla se liší. Europa Therme umožňuje vstup od tří let. Therme Eins pouští i mladší děti, ale doporučuje jejich pobyt v termální vodě pokud možno vynechat nebo výrazně zkrátit a nepouští je do bazénku se 42 °C. Saunahof je od 15 let.
2) Co si zabalit s sebou?
Plavky, osušku, župan a protiskluzovou obuv k bazénu. Při návštěvě sauny také dostatečně velkou osušku. Některé areály prádlo půjčují za poplatek a kauci, vlastní vybavení ale ušetří další výdaj.
3) Je areál vhodný pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí?
Therme Eins uvádí upravené šatny, sprchy a toalety i zvedáky do bazénů. Saunahof je však bezbariérový jen částečně. Před návštěvou je užitečné ověřit dostupnost konkrétního bazénu a při cestě do Johannesbadu také aktuální náhradní trasy během modernizace.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, thermeeins.de, johannesbad-medizin.com, badfuessing.com, app-stephanie.de, europatherme.de