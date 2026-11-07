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Hledali ropu, ale objevili vodu o teplotě 56 °C. Dnes sem lidé jezdí za termály i koupáním pod širým nebem

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Koupání pod širým nebem nemusí skončit ani v zimě. Bavorský Bad Füssing nedaleko Pasova nabízí tři velké termální areály, každý s trochu jinou povahou. Někde vás zaujme dlouhý proudový kanál, jinde sauny v historickém statku.
Hledali ropu, našli vodu o teplotě 56 °C. Bad Füssing láká na troje termály i saunu v bavorském statku

Hledali ropu, našli vodu o teplotě 56 °C. Bad Füssing láká na troje termály i saunu v bavorském statku

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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