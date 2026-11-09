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Upozornil na nezákonnost, obratem přišlo křivé obvinění: „Mířil na mě samopalem.“

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Dennívýzva
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Milan Čech z Borové na Náchodsku léta upozorňuje na nezákonné kácení v cenné lesní oblasti a na snahu účelově měnit územní plán ve prospěch „milovníků vojenské historie“ kolem pěchotního srubu N-S 61. Poté, co o tom HlídacíPes.org zveřejnil své texty, přišla odplata: mimo jiné v podobě křivého obvinění, že Čech na „bunkristy“ mířil střelnou zbraní.
tudy vede kabel

tudy vede kabel

Zdroj: Tudy vede po louce a dále lesem volně položený elektrický kabel, ukazuje Milan Čech. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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