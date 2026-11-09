Řidiče čeká od ledna zásadní změna. Za stejnou dálniční známku získají něco, co dosud neplatilo

Od 1. ledna 2027 se má změnit způsob, jakým funguje nejkratší dálniční známka. Zatímco dosud byla její platnost omezena koncem kalendářního dne, nově bude možné využívat ji nepřetržitě po dobu 24 hodin. Řidiči tak získají větší volnost při plánování cest, zejména pokud vyrážejí ve večerních hodinách nebo se vracejí následující ráno.
Současný systém totiž znamená, že známka zakoupená například v osm hodin večer platí pouze do půlnoci. Motorista tak za stejnou částku získá jen čtyři hodiny možnosti využívat zpoplatněné dálnice. Podle nových pravidel bude známka se začátkem platnosti ve 20 hodin platná až do stejné hodiny následujícího dne. Změna tak odstraní dosavadní nevýhodu pro řidiče cestující přes noc.
Za dálniční známky se příští rok nebude platit více
Další podstatnou změnou je zrušení automatického každoročního zdražování dálničních známek. Jejich ceny se dosud upravovaly podle inflace a délky nově zprovozněných úseků dálnic. Tento způsob výpočtu vedl v posledních letech k opakovanému navyšování poplatků. Novela nyní automatický přepočet ruší a pro rok 2027 zachovává stávající sazby.
Roční dálniční známka tak bude nadále stát 2 570 korun, třicetidenní 480 korun a desetidenní 300 korun. Za nejkratší, nově čtyřiadvacetihodinovou variantu řidiči zaplatí 230 korun. Změna však neznamená, že ceny zůstanou na této úrovni navždy. V budoucnu je bude možné upravit další změnou zákona, nikoliv dosavadním automatickým výpočtem.
Někteří motoristé ušetří při zpáteční cestě
Výhoda nové platnosti se projeví především u krátkých cest. Pokud například řidič vyrazí v sobotu večer po dálnici za příbuznými a v neděli dopoledne se vrátí, může mu nově stačit jediná známka. Za současných pravidel by potřeboval dvě jednodenní známky, případně jednu desetidenní. Při nákupu dvou jednodenních známek by zaplatil 460 korun, zatímco nově může stejnou cestu absolvovat za 230 korun.
Zajímavé je rovněž srovnání s desetidenní známkou. Ta vyjde na 300 korun, tedy pouze o 70 korun více než čtyřiadvacetihodinová varianta. Pro motoristy, kteří plánují několik jízd během dvou nebo více dní, proto může být výhodnější právě delší platnost. Rozhodující nebude pouze délka samotné jízdy, ale také časový odstup mezi jednotlivými cestami po zpoplatněných úsecích.
Výjimky pro vybraná vozidla zůstávají zachovány
Nová úprava nemění dosavadní zvýhodnění automobilů s některými alternativními pohony. Vozidla poháněná výhradně elektřinou nebo vodíkem zůstávají od dálničního poplatku osvobozena. Automobily využívající zemní plyn nebo biometan mají nadále nárok na poloviční sazbu. Vybraná vozidla s kombinovaným elektrickým a spalovacím pohonem, jejichž emise oxidu uhličitého nepřesahují 50 gramů na kilometr, platí čtvrtinovou sazbu.
Důležité je také rozlišovat mezi jednotlivými druhy pohonu. Sleva pro vozidla na zemní plyn se například nevztahuje na automobily používající LPG. Motoristé si mohou platnost své elektronické známky ověřit podle registrační značky vozidla. Oficiální státní internetový obchod je dostupný na adrese edalnice.gov.cz, kde lze známku rovněž zakoupit bez dodatečných zprostředkovatelských poplatků.
Nová pravidla už podepsal prezident
Novelu zákona o pozemních komunikacích schválila Poslanecká sněmovna 23. září 2026. Senát se následně k návrhu v zákonné lhůtě nevyjádřil způsobem, který by jeho přijetí zabránil. Prezident Petr Pavel zákon podepsal 4. listopadu. K dokončení legislativního procesu zbývá jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Zrušení automatického zdražování má vedle úspor pro motoristy také dopad na příjmy z dálničních poplatků. Podle propočtů uvedených v důvodové zprávě může v roce 2027 znamenat výpadek přibližně 488 milionů korun oproti dosavadnímu způsobu výpočtu. Stát tak bude muset při financování dopravní infrastruktury počítat i s nižším výnosem z elektronických dálničních známek.
Použité zdroje: hrad.cz, psp.cz