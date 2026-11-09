Schick se chce vrátit do reprezentace. Čtyři měsíce poté, co v ní za vypjatých okolností skončil

Ještě v červnu to vypadalo jako definitivní tečka. Na začátku října ale nejlepší český střelec v rozhovoru pro iDNES.cz připustil, že konec platí „zatím“. Pokud bude zdravý a ucítí, že může týmu pomoci, je ochotný se s Deniou o návratu znovu bavit. O měsíc později trenér na nominační tiskové konferenci řekl, že Schick o reprezentaci mluvil „velice pozitivně“ a „možná by se chtěl vrátit“. Dohodnuté není nic. Na listopadové zápasy se Španělskem a Chorvatskem útočník Leverkusenu nepojede. Poprvé od léta ale jeho návrat přestal být tabu a stal se reálnou možností, o kterou nové vedení reprezentace stojí.
Od Instagramu ke slůvku „zatím“
Za čtyři měsíce se Schickův postoj posunul od definitivního konce k otevřené možnosti. Začalo to 25. června 2026. Česko na mistrovství světa v Severní Americe prohrálo s Mexikem 0:3, ve skupině získalo jen jeden bod a Schick zůstal bez gólu. Do posledního zápasu turnaje navíc nastoupil z lavičky, protože ho Miroslav Koubek nečekaně nechal mimo základní sestavu. Ještě týž den oznámil na Instagramu konec reprezentační kariéry.
Prohlášení nebylo uraženým gestem po jedné lavičce, alespoň podle jeho slov. Rozhodnutí v něm prý zrálo delší dobu, nebylo impulzivní a po mistrovství světa cítil, že „takhle dál už fungovat nemůže“. Jmenovitě na nikoho neútočil. Psal o tom, že český fotbal potřebuje změnit věci, které dlouhodobě nefungují.
Pak se začalo měnit prostředí kolem národního týmu. Koubek skončil a 31. července federace jmenovala Santiho Deniu, prvního zahraničního trenéra v historii české reprezentace. Španěl podepsal dvouletou smlouvu s opcí a do Česka přišel s bohatými mládežnickými úspěchy: se španělskými výběry vyhrál mistrovství Evropy do 17 let v roce 2017, o dva roky později šampionát do 19 let a v roce 2024 olympijský turnaj.
V říjnu, krátce po převzetí Zlatého míče, Schick svůj červnový krok poprvé vysvětlil podrobněji. Atmosféra kolem reprezentace podle něj s výjimkou Eura 2021 dlouhodobě nebyla dobrá, bylo to psychicky náročné a po nepovedeném mistrovství to na něj všechno dolehlo. Pod Deniou přitom vidí změnu: lepší herní projev, víc kombinace a práce s míčem, pozitivnější atmosféru a příjemnější prostředí pro práci. Ze slov „takhle už to nejde“ se stalo „můžeme se bavit“.
Dveře otevřené, telefon zatím mlčí
Druhou stranu rovnice veřejně doplnila 6. listopadu nominační tisková konference, ze které informovala
ČTK. Denia i předseda Pavel Nedvěd mluvili stejným jazykem.
„Dáváme mu najevo, že bychom byli velmi rádi, kdyby se vrátil,“ řekl trenér. Schicka by podle svých slov přivítal s otevřenou náručí. Zároveň ale zdůraznil, že asociace nikoho nutit nebude a že jde o hráčovo osobní rozhodnutí.
Nedvěd zvolil podobnou formulaci, jen s jedním důležitým dodatkem. Schick má dveře otevřené, ale vedení ho před listopadovým srazem znovu oslovovat nechtělo. Federace tedy čeká spíš na jeho reakci, než aby ho dál přemlouvala.
Z toho vyplývá i nejbližší možný termín. Listopadový sraz je uzavřený, takže v úvahu připadá až některé další reprezentační okno po listopadu 2026. Podmínky jsou dvě: Schick musí dát souhlas a Denia ho musí nominovat. Druhá podmínka je podle všeho formalita. Rozhodující bude ta první.
26 gólů proti pěti
Na tiskové konferenci se o Schickovi nemluvilo jen ze zdvořilosti. Ukazují to čísla listopadových útočníků z nominační tabulky:
Hráč Reprezentační starty Góly Patrik Schick (mimo nominaci) 56 26 Adam Hložek 50 5 Ryan Naderi 2 0 Christophe Kabongo 1 0 Idris Hopi 0 0
Čtyři útočníci pozvaní proti Španělsku a Chorvatsku mají dohromady 53 startů a pět gólů, tedy méně zápasů i branek než samotný Schick. Pokud z výpočtu vyřadíme Hložka, zbývá trio s celkem třemi starty a nulou vstřelených branek. Hopi je navíc nováček.
Schick přitom nehraje v útlumu. Podle
Bundesliga.com má po osmi kolech sezony 2026/27 na kontě sedm gólů a dvě asistence. Na branku vyslal 29 střel a v tabulce střelců bundesligy je druhý za Niclasem Füllkrugem. Soutěž upozornila, že se stal prvním hráčem v historii Leverkusenu, který skóroval v každém z prvních šesti bundesligových kol sezony.
Chybí tedy hráč, který patří k nejproduktivnějším zakončovatelům jedné z nejsilnějších evropských lig. Podle nás právě tento rozdíl vysvětluje, proč Denia neodpovídal diplomatickým „uvidíme“, ale otevřeným pozváním.
Listopad s improvizovaným útokem
Proti Španělsku hraje Česko 12. listopadu v Praze, o tři dny později se představí v Osijeku proti Chorvatsku. Ofenziva v nominaci vypadá skládaně. Vedle Schicka chybí i Tomáš Chorý a jeho absence není běžné sportovní rozhodnutí. Slavia útočníka po vyloučení proti Hradci Králové a sérii disciplinárních prohřešků vyřadila z plánů A-týmu a trenér Jindřich Trpišovský oznámil, že už za klub nenastoupí.
Denia proto hledá typologické náhrady. Naderiho označil za hráče podobného typu, Kabongo podle něj do týmu zapadá tak, aby mohl Chorého zastoupit. Hložek se na sraz dostal navzdory drobným zdravotním potížím. Všichni nominovaní podle trenéra dostali od lékařů zelenou.
Zatímco v útoku Denia improvizuje, ve středu hřiště se vrací jistota. Tomáš Souček po mistrovství světa napsal, že potřebuje čas na přemýšlení o reprezentační budoucnosti a je hluboce zklamaný z toho, jak turnaj skončil. Na první Deniův sraz nepřijel kvůli zranění kotníku z šampionátu. Teď je zpátky jako nejzkušenější hráč nominace s 93 starty a 17 góly. Denia řekl, že ho nezve jen kvůli zkušenostem, ale kvůli tomu, co nabídne na hřišti i mimo něj, včetně pomoci mladým hráčům. Kapitánskou pásku v posledních zápasech nosil Ladislav Krejčí. Zda ji Souček znovu převezme, zatím jasné není.
Do mozaiky patří i nečekaný detail. V nominaci není žádný hráč Sparty a Nedvěd to otevřeně označil za problém, protože v sestavě Letenských nastupuje málo Čechů.
Zkouška nové éry
Schickův případný návrat se nabízí číst jako couvnutí z rozhodnutí, které padlo v emocích. Podle nás by to bylo příliš zjednodušené. Schick v červnu nekritizoval jednoho trenéra, ale prostředí, které podle něj dlouhodobě nefungovalo. Pokud se vrátí, bude to především znamenat, že nové vedení dokázalo prostředí změnit natolik, že ho to přesvědčilo.
V tomto scénáři je Schick nejcitlivějším měřítkem Deniovy práce. Výsledky přijdou a odejdou, ale návrat hráče, který odešel s pocitem, že „takhle to dál nejde“, by byl hmatatelným důkazem, že nastavení kolem reprezentace je jiné. Signály z října tomu odpovídají: Schick sám chválí hru, atmosféru i pracovní prostředí, což by v červnu znělo nepředstavitelně.
Federace zatím volí taktiku trpělivosti. Nenaléhá, nenabízí ultimáta a nechává iniciativu na hráči. Dá se čekat, že pokud listopadové zápasy s improvizovaným útokem ukážou, jak velká díra po Schickovi zůstala, rozhovor se rozběhne rychleji, než oficiální formulace o „osobním rozhodnutí“ naznačují. Sportovně by jeho návrat nikomu místo nebral. Spíš by zvedl laťku pro mladé útočníky, kteří se teprve učí, co znamená reprezentační dres.
Denia přišel do Česka s pověstí trenéra, který umí z mladých hráčů vychovat vítěze. První opravdu těžká zkouška ho ale možná nečeká na hřišti proti Španělsku. Bude jí přesvědčit třicetiletého střelce, že se do reprezentace vyplatí vrátit.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl