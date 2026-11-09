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Prima začne streamovat psychologickou sérii Andrey Sedláčkové z prostředí sekt

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Televize Prima v listopadu nasadí na streamovací platformu Prima+ prémiový seriál My nejsme sekta (foto), který se kromě jiného inspiroval u známého případu kutnohorské sekty (psali jsme již dříve).
Prima začne streamovat psychologickou sérii Andrey Sedláčkové z prostředí sekt

Prima začne streamovat psychologickou sérii Andrey Sedláčkové z prostředí sekt

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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