Slavia zase trefila jackpot. Devatenáctiletý Suleiman bude hrát za reprezentaci, jeho cena letí vzhůru

Uyo, 13. listopadu, pět hodin odpoledne. Na stadionu Godswill Akpabio vyběhne Nigérie proti Tanzanii a mezi náhradníky či rovnoou v základní sestavě se bude hledat jméno, které by ještě loni v létě znal jen úzký okruh skautů. Devatenáctiletý Mubarak Suleiman je v nominaci, kterou nigerijská federace zveřejnila 7. listopadu. Pro Slavii to je víc než hezká zpráva do klubového zpravodaje. Hráč, za kterého podle dostupných informací nezaplatila žádnou závratnou částku, má dnes reprezentační status, starty v Lize mistrů a podle databáze FootyStats hodnotu kolem 45 milionů korun. Ještě v roce 2025 to bylo zhruba 2,5 milionu. Takový vzestup se v české lize nevidí každý rok. A přitom nevznikl náhodou.
Od testu v Abuji k pozvánce do reprezentace
Suleimanův příběh začíná dřív, než o něm kdokoli v Česku slyšel. Slavia 17. dubna 2025 uzavřela víceletou spolupráci s nigerijskou akademií Right2Win a v oficiálním oznámení ji označila za jeden z pilířů svých afrických aktivit. Mělo jít o strategickou výhodu: vidět talenty dřív než konkurence.
Při jedné z akcí v Abuji si slávističtí skauti všimli středního záložníka, který neustále běhal. Šéfskaut Jan Prosek později pro eFotbal popsal, co je zaujalo: pohyb, dynamika, schopnost hrát na více postech a aktivita dopředu i dozadu. Následoval test v Praze a 12. září 2025 klub oznámil jeho příchod do B-týmu. Sportovní ředitel Jiří Bílek ho tehdy představil jako dynamického záložníka typu box-to-box.
Pak se všechno zrychlilo. Takhle vypadá poslední rok a půl v datech:
Kdy Co se stalo 17. dubna 2025 Slavia navazuje spolupráci s Right2Win jaro 2025 Suleiman absolvuje testy ve Slavii září 2025 přichází do B-týmu sezona 2025/26 pět gólů v juniorské Lize mistrů debut v A-týmu proti Mladé Boleslavi, hned se střelou do sítě podzim 2026 prodloužení smlouvy do 30. června 2031 září 2026 první pozvánka do Super Eagles na přátelák s Ruskem, debut nestihl 7. listopadu 2026 nominace na kvalifikaci Afrického poháru národů proti Tanzanii
Z projektu pro juniorku do seniorské reprezentace jedné z největších fotbalových zemí Afriky. Za necelých patnáct měsíců.
Góly, které otevřely dveře Super Eagles
Nominace nepřišla kvůli potenciálu. Přišla díky číslům. Podle Soccerbase má Suleiman v sezoně 2026/27 dvanáct soutěžních startů a pět gólů. Ligové databáze FotMob a ScanOdds mu připisují v osmi zápasech Chance Ligy tři góly a dvě asistence. Dvakrát skóroval v MOL Cupu proti Zbrojovce Brno.
Nejhlasitěji se ale připomněl 31. října v Jablonci. Slavia vyhrála 5:0, Suleiman dal dva góly a podílel se i na páté brance. Trenér Jindřich Trpišovský po zápase mluvil o svých „nigerijských křídlech“, tedy o Suleimanovi a Ayaosim, a v kabině padla i věta, že si bez mladého Nigerijce už zápas neumí představit.
Zajímavé je, kde vlastně hraje. Do Prahy přišel jako střední záložník, Trpišovský z něj ale udělal univerzála. Nastupuje jako wingbek, krajní ofenzivní hráč i ofenzivní záložník. Sám v rozhovoru po prodloužení smlouvy přiznal, že pozice wingbeka mu sedí. Pro trenéra, který rád rotuje a mění systémy, je takový hráč zlatý důl.
Ve srovnání s vrstevníky v kádru Slavie vyčnívá. Podle přehledu na webu Ruik má dvacetiletý Oskar Kubiak ve dvanácti zápasech jednu asistenci, stejně starý Eliáš Piták v osmi zápasech zatím žádný kanadský bod. Produktivitou Suleimana předčí jen o dva roky starší Ayaosi s pěti góly a čtyřmi asistencemi v osmnácti utkáních. Na ligové střelecké špičce, kterou vede Šubert se sedmi brankami, Suleiman zatím nestojí. Na devatenáctiletého hráče bez pevného postu je ale jeho efektivita nadstandardní.
Proč je to pro Slavii jackpot i bez prodeje
Kolik Slavia za Suleimana zaplatila, klub nezveřejnil a Soccerbase u přestupu uvádí „neznámo“. Jisté je, že nešlo o drahý hotový nákup z evropské ligy, ale o příchod z partnerské akademie. A právě v tom je podle nás jádro celé věci.
Odhady jeho současné hodnoty se rozcházejí:
FootyStats: zhruba 45 milionů korun, nárůst o 1 700 % oproti loňským 2,5 milionu ScanOdds: až kolem 88 milionů korun
Ani jedno číslo není oficiální výkupní cena. Ukazují ale směr, a ten je jednoznačný.
Slavia s minimálním vkladem vsadila na hráče, kterého si předtím prověřila v Africe i na testech. Dnes má v ruce reprezentanta Nigérie s evropskými minutami a kontraktem na dalších skoro pět let. Nemusí prodávat. Nemusí reagovat na první nabídku. Může čekat, až hráč vyroste, a cenu si diktovat sama. Přímou nabídku ze zahraničí se nám zatím dohledat nepodařilo, zájem ale s reprezentačními starty a Ligou mistrů logicky poroste.
Podobný scénář už Slavia jednou zažila. David Moses přišel z Karviné a server FootballTransfers dnes odhaduje jeho hodnotu zhruba na 300 milionů korun, s rozpětím od 270 do 330 milionů. Yira Sor odešel ze Slavie do Genku podle iSportu zhruba za 160 milionů korun. K Mosesovi se Suleiman tržně teprve blíží. Rozdíl je ale v tom, odkud přišel: Moses už byl hotový ligový hráč, Suleimana si Slavia vychovala sama, dřív než se o něj stihl přihlásit kdokoli z Evropy. Pokud jeho kariéra poběží dál stejným tempem, Slavia má všechny předpoklady, aby z něj vytvořila jedno z nejdražších aktiv v historii klubu.
Klubové vedení o něm mluví jako o prvním výraznějším plodu spolupráce s Right2Win. Dá se čekat, že nebude poslední. Model, v němž si klub v Africe buduje přístup k talentům ještě před drahou evropskou aukcí, právě dostal první přesvědčivý důkaz.
Práva na hráče drží agentura IFM-M (International Football Marketing & Management). Naše redakce se pokusila získat vyjádření k současné Suleimanově hodnotě či zájmu zahraničních klubů, ale zástupci agentury zatím na dotazy nestihli zareagovat.
Konkurence v reprezentaci a co čeká Slavii
Pozvánka neznamená garantovaný start. Nigérie je v kvalifikační skupině L druhá a podle federace potřebuje proti Tanzanii dvě výhry. Trenér proto sáhne po zkušenostech. Ve středu pole na Suleimana čekají Wilfred Ndidi, Alex Iwobi, Alhassan Yusuf, Tochukwu Nnadi, Samson Tijani a Fisayo Dele-Bashiru. V ofenzivě se tlačí Ademola Lookman, Moses Simon, Taiwo Awoniyi, Akor Adams, Tolu Arokodare a Moses Usor. Debut je tedy možný, ale nikoli jistý. Pikantní je, že v nominaci nechybí ani druhý hráč z české ligy, obránce Abdullahi Bewene z Baníku Ostrava.
Kalendář dvojzápasu:
pátek 13. listopadu: Nigérie proti Tanzanii, Uyo, výkop v 17:00 místního času, což odpovídá i českému času úterý 17. listopadu: Tanzanie proti Nigérii, stadion Amaan na Zanzibaru, podle francouzského webu Foot Mercato ve 14:00
České televizní vysílání zatím potvrzené není. Zahraniční přehledy uvádějí přenosy na stanicích beIN Sports nebo SuperSport.
Slavia kvůli pauze žádný ligový zápas nevynechá. Před odletem hraje 8. listopadu doma s Brnem, další ligové kolo ji čeká až 21. listopadu v Olomouci. Návratový plán klub nezveřejnil, z rozpisu ale vyplývá, že pokud Suleiman zůstane s Nigérií až do zápasu na Zanzibaru, do Prahy se dostane nejdřív 18. nebo 19. listopadu. Na regeneraci před Olomoucí tak bude mít jen pár dní a o čtyři dny později přijede do Edenu v Lize mistrů Villarreal.
Trpišovský už v září označil Suleimanovu první reprezentační pozvánku za fantastický úspěch. Tehdy se ještě řešilo, jestli ho klub vůbec pustí. Teď ho pouští s vědomím, že každá minuta v zeleném dresu Nigérie zvyšuje cenu hráče, kterého si Slavia vyhlédla na prašném hřišti v Abuji dřív než kdokoli jiný.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl