Jak dnes žije Tony z Ulice: Ondřej Volejník se k herectví dostal náhodou a zdaleka s ním neskončil

Tony z Ulice po letech odchází a diváci se hned začali ptát, jestli tím jeho příběh definitivně končí. To samozřejmě ukáže až čas, seriál se ale posouvá dál a Ondřej Volejník si zjevně nastavil život trochu po svém.
Patřil k oblíbeným tvářím seriálu Ulice a pro řadu diváků byl jednoduše Tonym z Coolny. Jenže po více než deseti letech se jeho příběh na obrazovkách uzavřel a Ondřej Volejník z oblíbeného nekonečného seriálu zmizel. Co dnes herec, který se k této profesi dostal poněkud oklikou, dělá? Na In-Lifestyle jsme se podívali na jeho životní cestu, která rozhodně nebyla úplně typická. Než se totiž stal známou televizní tváří, vyzkoušel si hned několik docela odlišných zaměstnání.
Tony z Ulice nebyl jeho první hereckou zkušeností
Ondřej Volejník se narodil v roce 1975 a na rozdíl od mnoha svých hereckých kolegů nemá za sebou studium na DAMU ani na jiné herecké škole. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a dlouho to vypadalo, že jeho profesní život bude mít k divadelním prknům a televizním kamerám poměrně daleko. Postupně si vyzkoušel práci knihkupce, zaměstnance cestovní kanceláře, novináře, grafika i programátora. Věnoval se také tvorbě webových stránek. Zkrátka člověk, který se rozhodně nebál zkusit něco nového.
K herectví se dostal poměrně nenápadně, přes castingy a vlastní zkušenosti, začínal tedy jako úplný amatér. V rozhovoru pro Českou televizi také přiznal, že hercem původně vůbec být nechtěl: „Herectví přišlo pak nějak samo.“ Jeho první výraznější televizní zkušeností byl seriál Redakce, později se objevil také v Ordinaci v růžové zahradě 2 jako Lukáš Brejžek a ve filmu Colette.
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Tony přitom nebyl v Ulici od začátku v podání Ondřeje Volejníka. Postava Antonína Bendy se objevila už v roce 2007, tehdy ji však hrál Jan Jankovský. Volejník ji převzal až v roce 2015, kdy se Tony po pobytu ve vězení vracel do běžného života. Z původně problémového mladíka se postupně stal barman, majitel Coolny, partner Dominiky a také otec. Výraznou součástí jeho příběhu bylo i přijetí do rodiny Marečkových, kteří ho v roce 2020 adoptovali. Díky této proměně si Tony získal sympatie mnoha diváků.
Proč Tony skončil a kam se herec poděl po Ulici
V létě 2026 přišla zpráva, kterou fanoušci seriálu nečekali. Tony po více než deseti letech končí a jeho místo v Coolně připadne někomu jinému. Nešlo přitom o dobrovolný odchod herce ani o veřejně známý konflikt s tvůrci. Podle dostupných informací šlo o rozhodnutí scenáristů, kteří už pro postavu neměli další výraznější dějové uplatnění. Samotná TV Nova zveřejnila koncem července rozhovor s Volejníkem, v němž se herec loučil s jednou z nejdelších kapitol své kariéry. „Je to konec jedné etapy života, je to dlouhá doba. S tou figurou už se člověk tak nějak zná a nějakým způsobem k němu patří,“ zaznělo při jeho posledním natáčecím dni. Návrat do seriálu přitom úplně nevyloučil.
Herectví ale rozhodně nepověsil na hřebík. Volejník se věnuje divadlu. V lednu letošního roku měla například premiéru komedie S Oscarem se nerozvedu! v pražském Divadle Na Fidlovačce. Na jevišti se objevuje po boku Ivany Chýlkové, Ludmily Molínové a dalších kolegů. Jeho herecký rejstřík je navíc mnohem širší než sympatický barman Tony. Jak prozradil, často dostává také role policistů nebo vrahů. A když zrovna nestojí před kamerou či na jevišti, rád se věnuje zahradničení, technice a pobytu v přírodě. Jeho rodina má dům v Českém ráji, kam rád utíká z ruchu velkoměsta. Zdá se tedy, že po odchodu z Ulice rozhodně nezůstal bez práce a herecké profesi se věnuje i nadále.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Jak dnes žije Tony z Ulice: Ondřej Volejník se k herectví dostal náhodou a zdaleka s ním neskončil byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.