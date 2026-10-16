Venku chladno, ve vodě 38 °C. Polské termály pod Tatrami lákají i mimo sezónu

Venku chladný vzduch, ve vodě příjemné teplo a před vámi odpoledne, během kterého nemusíte nikam spěchat. Chochołowskie Termy na polském Podhalí spojují termální koupání, vodní atrakce i místa vyhrazená odpočinku. Před cestou se ale vyplatí prohlédnout si ceník a kalendář. Rozdíl mezi všedním dnem a víkendem poznáte na vstupném a letos v říjnu zasáhne do provozu také uzavírka.
U Chochołowských termálů mě zaujala možnost vybírat mezi rušnější vodní zábavou a klidnější částí areálu. Právě to bych při plánování návštěvy řešila dřív než počet bazénů.
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Areál najdete v polském Podhalí. Pro návštěvníky, kteří přijedou autem, je u termálů
placené automatizované parkoviště. Koupání tak může být samostatným cílem výletu i součástí delšího pobytu. Vnitřní bazénová část nabízí zázemí pro podzimní koupání. Rozlehlý areál spojuje vodní zábavu s relaxací, program si proto přizpůsobte tomu, s kým přijíždíte. Foto: Dorian Florczak / Google Maps
Rozměry komplexu jsou přitom větší, než naznačují některé starší přehledy. Provozovatel na hlavní stránce aktuálně uvádí téměř 4 500 metrů čtverečních vodní plochy a
52 bazénových nádrží. Do tohoto čísla se počítají různé typy nádrží, nejde tedy o 52 velkých plaveckých bazénů. Setkáte se tu s teplotou vody v rozmezí 32 až 38 °C.
Samotný počet bazénů bych ale jako
hlavní důvod k návštěvě nebrala. Podstatnější je, zda chcete odpočívat, zabavit děti, nebo střídat obojí. Tři hodiny se dají příjemně strávit i na několika místech. Snaha obejít úplně všechno by ale z odpočinku snadno udělala závod s časem.
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Dva velké venkovní bazény mají plochu 638 a 855 metrů čtverečních. Nabízejí například masážní trysky, umělé vlny či divokou řeku. Uvnitř čekají další termální bazény a vířivky, pro děti je připravená
samostatná vodní zóna. Písečná pláž patří k letní nabídce, na podzim s ní proto nepočítejte.
Z takové skladby atrakcí je zřejmé, že sem míří rodiny s dětmi a lidé, kteří chtějí ve vodě jednoduše něco podnikat. Pokud si ale chcete dopřát jen ticho a relax, vyplatí se si před návštěvou zjistit, do které části areálu zamířit.
Pro odpočinek slouží
zóna ticha a relaxace označená 16+. Najdete v ní hydromasážní vany, solnou jeskyni a textilní sauny, které jsou zahrnuté v bazénové vstupence.
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Za mě je takové rozdělení užitečnější než dlouhý seznam atrakcí. Při cestě ve dvou bych si klidnou část zařadila mezi hlavní zastávky. S malými dětmi bych naopak plánovala
program kolem rodinného koupání a počítala s tím, že společně nelze využít každý jeden kout areálu. Kolik stojí tři hodiny v Chochołowskie Termy
V ceníku platném od 1. září do 24. prosince letošního roku se ceny liší
podle dne návštěvy. Vyšší sazba platí už v pátek, nejen o víkendu. Stejný režim se vztahuje také na 11. a 12. listopadu.
Vstupenka do bazénových zón pro dospělého Pondělí až čtvrtek Pátek až neděle Tři hodiny 95 zlotých (550 Kč) 115 zlotých (650 Kč) Bez časového omezení 125 zlotých (700 Kč) 155 zlotých (900 Kč) Večerní vstup po 19. hodině 75 zlotých (420 Kč) 95 zlotých (550 Kč) Přehled vstupného do bazénových zón Chochołowských termálů podle délky pobytu a dne návštěvy. Ceny v českých korunách jsou orientační, přepočítané kurzem 1 PLN = 5,70 Kč a následně zaokrouhlené.
Částku v korunách ovlivní kurz, kterým vám platbu přepočítá banka nebo směnárna. Pro porovnání variant je proto přehlednější
sledovat přímo ceny ve zlotých. Aktivní plavání tu můžete vystřídat za odpočinek ve vířivce. Při kratší návštěvě se vyplatí vybrat si několik oblíbených míst a nesnažit se stihnout všechno. Foto: A Ciobanu / Google Maps
Při plánování bych zvážila hlavně
délku pobytu. Pokud chcete pouze koupání, kratší vstup může stačit. Jestli si ale představujete také pomalý oběd a delší přestávky, časový limit může zbytečně odvádět pozornost k hodinkám. Do celkového rozpočtu navíc patří doprava, parkování a občerstvení. Saunový svět je samostatný program
Textilní sauny v bazénové části je potřeba odlišovat od samostatného
Saunaria, pro které provozovatel nabízí vlastní vstupné. Při nákupu si proto zkontrolujte, jaké zóny zvolený lístek skutečně zahrnuje.
Saunarium nabízí mimo jiné suché sauny, parní lázeň, jalovcovou bio saunu a prostory k ochlazení i odpočinku. K jeho výrazným lákadlům patří
prosklená sauna s výhledem na Tatry a vyhlídková terasa.
Provozovatel Chochołowských termálů k saunovému světu uvádí:
„Odpočinek je mimořádně důležitou součástí saunového cyklu.“
Přidat sauny k bazénům má tak smysl tehdy, když si na ně necháte dostatek prostoru. Vtěsnat do krátké návštěvy koupání, tobogány, oběd a několik saunových cyklů už zní spíš jako nabitý itinerář.
Mezi koupáním a saunováním si nechte čas také na odpočinek. Odpočívárna s lehátky nabízí prostor na chvíli zpomalit. Foto: Dorian Florczak / Google Maps
Před vstupem je důležité znát také
rozdíl v pravidlech: zatímco textilní sauny umožňují pobyt v plavkách, u saunování v Saunariu provozovatel požaduje vstup bez plavek a v suchých saunách ručník pod celým tělem. Co bych zvážila před cestou
Chochołowskie Termy mi podle nabídky dávají smysl především pro ty, kteří chtějí během jedné návštěvy
střídat několik podob odpočinku. Výhodou je výběr aktivit, slabší stránkou může být právě velikost areálu: bez rozmyslu snadno strávíte víc času přesouváním než relaxací.
Před návštěvou bych si ujasnila tři věci: S kým jedu: S dětmi budu vybírat jiný program než při odpočinku ve dvou. Kolik času skutečně mám: Do výletu patří také cesta, převlékání a jídlo. Co od návštěvy očekávám: Vodní atrakce, klidná zákoutí a saunování nejsou totožným zážitkem. Praktické otázky před návštěvou
Kdy jsou bazény běžně otevřené?
Podle oficiálního webu od neděle do čtvrtka od 9 do 22 hodin, v pátek a sobotu od 9 do 23 hodin. Říjnová uzavírka má před tímto běžným rozvrhem přednost.
Co si přibalit s sebou?
Plavky, osušku, přezůvky k bazénu a sáček na mokré věci. Při plánovaném saunování bych přidala další dostatečně velký ručník, aby po koupání nezbyl jen jeden promočený.
Chochołowskie Termy myslí i na nejmenší návštěvníky. Dětské bazény s vodními atrakcemi zpestří rodinný výlet také za nepříznivého počasí. Foto: Ad Jot (Ad-jot) / Google Maps
Dá se uvnitř najíst?
Ano, v bazénové části fungují gastronomické provozy. Útrata se může zaznamenávat na návštěvnický čipový náramek. Občerstvení proto berte jako další položku rozpočtu.
Vyplatí se jet jen na tři hodiny?
Pokud už pobýváte v okolí, může jít o příjemný program na část dne. Při delší cestě z Česka bych zvažovala delší pobyt nebo spojení s noclehem. Úsporu na vstupence totiž snadno převáží náklady na dopravu.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, chocholowskietermy.pl, polsko.travel, spamagazin.cz