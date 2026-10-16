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Venku chladno, ve vodě 38 °C. Polské termály pod Tatrami lákají i mimo sezónu

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Venku chladný vzduch, ve vodě příjemné teplo a před vámi odpoledne, během kterého nemusíte nikam spěchat. Chochołowskie Termy na polském Podhalí spojují termální koupání, vodní atrakce i místa vyhrazená odpočinku. Před cestou se ale vyplatí prohlédnout si ceník a kalendář. Rozdíl mezi všedním dnem a víkendem poznáte na vstupném a letos v říjnu zasáhne do provozu také uzavírka.
Venku chladno, ve vodě 38 °C. Polské termály pod Tatrami lákají i mimo sezónu

Venku chladno, ve vodě 38 °C. Polské termály pod Tatrami lákají i mimo sezónu

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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