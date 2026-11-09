Císař ztratil trůn. V Berlíně pak během několika hodin vyhlásili dvě republiky

Zpráva o abdikaci, kterou císař ještě neschválil
Devátého listopadu 1918 už Berlín nečekal na to, jestli se německá říše změní. Otázkou bylo, kdo změnu ovládne. Ulicemi procházely demonstrace, dělníci stávkovali a mezi vojáky sílilo přesvědčení, že válka je prohraná. Německé císařství přitom formálně stále existovalo. V čele stál Vilém II., který se nacházel v hlavním vojenském velitelství v belgickém Spa a nechtěl se snadno vzdát trůnu.
Říšský kancléř Max von Baden však dospěl k závěru, že další váhání by mohlo zničit poslední šanci na řízený politický přechod. V poledne proto oznámil císařovu abdikaci, aniž by měl jeho jednoznačný souhlas s celým krokem. Ve stejný den předal kancléřský úřad Friedrichu Ebertovi, vůdci většinové sociální demokracie. Právní přesnost tohoto převodu moci byla přinejmenším sporná, ale v ulicích se už nehrálo podle obvyklého ústavního scénáře.
Vilém II. se nakonec odebral do nizozemského exilu. Formální prohlášení o vzdání se pruské a císařské koruny podepsal až později, 28. listopadu. Na osudu monarchie už to nic nezměnilo. Její autorita se zhroutila dřív, než byla uzavřena všechna právní jednání.
Vzpoura nezačala v Berlíně
Revoluce se rozhořela na konci října v námořnictvu. Německé velení plánovalo poslední velkou akci proti britskému loďstvu, přestože vyhlídky na vítězství byly mizivé. Námořníci odmítli účast v operaci, kterou mnozí považovali za zbytečnou cestu na smrt. Protesty ve Wilhelmshavenu a Kielu se postupně změnily ve vzpouru. K námořníkům se přidávali dělníci a v dalších městech vznikaly rady vojáků a pracujících.
V Německu se už několik let hromadila únava z války, nedostatku potravin a ohromných lidských ztrát. Námořnické povstání proto nebylo náhodnou jiskrou v jinak klidné zemi. Zasáhlo společnost, v níž stále méně lidí věřilo vojenskému velení a starému politickému pořádku. Sedmého listopadu padla monarchie také v Bavorsku. Dva dny nato se revoluce přenesla do hlavního města celé říše.
Německé politické strany přitom neměly jednotnou představu, co má přijít po císaři. Většinoví sociální demokraté usilovali o parlamentní demokracii a rychlé ustavení reprezentativní vlády. Radikálnější levicové skupiny viděly inspiraci v revolučních radách a požadovaly hlubší proměnu společenského uspořádání. Vítězství revoluce tedy samo o sobě neodpovídalo na otázku, jaká republika vznikne.
Dvě vyhlášení v jednom odpoledni
Odpoledne 9. listopadu vystoupil sociální demokrat Philipp Scheidemann u budovy Říšského sněmu a před shromážděnými lidmi vyhlásil německou republiku. Jeho projev se stal ikonickým okamžikem německých dějin, i když přesné znění není ve všech dobových záznamech stejné. Známe několik pozdějších rekonstrukcí a historici upozorňují, že slavná podoba řeči není doslovným stenografickým přepisem.
O několik hodin později promluvil z berlínského zámku Karl Liebknecht, jeden z vůdců revoluční levice. Vyhlásil svobodnou socialistickou republiku. Dvě prohlášení během jediného odpoledne tedy nevytvořila dva fungující státy, ale veřejně ukázala dvě konkurenční představy o budoucím Německu. Na jedné straně stála snaha o volený parlament, na druhé revoluční vize moci založené na dělnických a vojenských radách.
Friedrich Ebert se ocitl mezi tlakem demonstrantů, radikální levice, armádního vedení a nutností zajistit potraviny i veřejnou správu. Nemohl si dovolit, aby se po vojenském kolapsu rozpadl také běžný život. Současně se obával, že radikální převrat vyvolá další násilí. Politické kompromisy uzavírané v následujících dnech právě z tohoto napětí vyrůstaly.
Co se vlastně změnilo za jediný den
Desátého listopadu vznikla prozatímní vláda Rada lidových zmocněnců, v níž zasedali představitelé dvou sociálnědemokratických proudů. Země získala republikánské vedení, ale rozhodnutí o konečné podobě ústavy teprve čekalo. V lednu 1919 proběhly volby do Národního shromáždění a ženy v nich mohly na celoněmecké úrovni poprvé volit a být voleny. Ústava přijatá ve Výmaru pak dala nové republice institucionální podobu.
Revoluce ovšem neměla poklidný závěr. Spory o postavení rad, armády a politickou moc přerostly v násilné střety. V lednu 1919 byli zavražděni Karl Liebknecht a Rosa Luxemburgová, dva významní představitelé revoluční levice. Nová demokracie se tak rodila s hlubokým vnitřním rozdělením, které zasahovalo do jejího fungování i během dalších let.
Když se dnes mluví o 9. listopadu 1918, snadno se z něj stane jednoduchá scéna: císař abdikoval a byla vyhlášena republika. Ve skutečnosti se ale odehrál neobvyklý závod o legitimitu. Politici vyhlašovali změny, které už část společnosti uskutečňovala, a snažili se jim dát podobu, již bude možné udržet. V ten den nevznikla hotová německá demokracie; vznikla možnost ji vybudovat a současně spor o to, co má demokracie vlastně znamenat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Deutscher Bundestag – 9. November 1918: Ende der Monarchie, die Republik wird ausgerufen [2], Bundesarchiv – Alles für das Volk, alles durch das Volk! [3], Weimarer Republik – November 1918, chronologie [4], img ai generated