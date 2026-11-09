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Císař ztratil trůn. V Berlíně pak během několika hodin vyhlásili dvě republiky

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Dennívýzva
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Německo na podzim 1918 prohrávalo válku a námořníci odmítli pokračovat v beznadějném boji. Vzbouření se rychle změnilo v revoluci, která 9. listopadu dorazila do Berlína. Kancléř oznámil císařovu abdikaci dřív, než k ní panovník dal jednoznačný souhlas. A zatímco jedni chtěli parlamentní republiku, druzí vyhlásili socialistickou. Budoucnost země se rozhodovala v ulicích.
Císař ztratil trůn. V Berlíně pak během několika hodin vyhlásili dvě republiky

Císař ztratil trůn. V Berlíně pak během několika hodin vyhlásili dvě republiky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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