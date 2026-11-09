Ztráty Ka-52 jsou na Ukrajině třikrát vyšší než u Mi-28

Ruská armáda ztratila na Ukrajině podle webu
Oryx nejméně 69 vrtulníků Ka-52, zatímco u Mi-28 je doloženo 21 ztrát. Ka-52 je tak nejčastěji ztraceným ruským vrtulníkem celé války. Oba stroje přitom mají velmi podobné letové výkony a plní stejnou roli.
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Rozdíl nevysvětluje jedna příčina. Podle dostupných zdrojů se na rozdílných ztrátách podílí intenzita nasazení, vzdálenost od fronty,
zranitelnost vůči přenosným raketám (MANPADS) a dronům a pravděpodobně i . Přesný podíl jednotlivých faktorů není doložen. nižší odolnost Ka-52
Oba stroje vznikly ze stejného sovětského zadání z roku 1976, které mělo nahradit Mi-24. Konkurovaly si Mil Mi-28 a Kamov Ka-50, z něhož později vznikl dvoumístný Ka-52. První Mi-28N převzalo letectvo 22. ledna 2008. Mi-28 má posádku v tandemu, v Ka-52 sedí vedle sebe.
Kolik vrtulníků Rusko ztratilo
Podle Oryx jde o 21 zničených nebo poškozených Mi-28 a nejméně 69 Ka-52. Oryx počítá jen ztráty potvrzené fotografiemi či videem, skutečné počty tedy mohou být vyšší. Vývoj ztrát lze sledovat po jednotlivých letech ruské agrese:
Říjen 2022: britské ministerstvo obrany uvádělo nejméně 23 ověřených ztrát Ka-52, tedy více než 25 % tehdejší ruské flotily o 90 strojích a téměř polovinu všech ztracených vrtulníků. Mi-28 tehdy figurovaly v seznamu šesti kusy z celkových 54 ztracených vrtulníků. Květen 2024: Oryx evidoval u Ka-52 47 zničených strojů. Prosinec 2025: Oryx doložil nejméně 66 ztracených Ka-52. Listopad 2026: Oryx uvádí 21 ztracených Mi-28 a 69 Ka-52. Bitevní vrtulní Ka-52, Vlsergey, CC BY-SA 3.0
Zdroje se v počtu předválečných Ka-52 rozcházejí. Britské ministerstvo uvádělo 90 strojů v aktivní službě, TWZ v roce 2023 odhadoval 110 až 140 kusů.
Vrtulníků Mi-28 mělo Rusko na začátku války podle TWZ přibližně 110. Kolik strojů Putinovi zbývá
21 ztracených Mi-28 odpovídá zhruba pětině předválečného stavu. U Ka-52 podle zvoleného odhadu flotily vychází podíl od necelé poloviny (66 z 140) až po tři čtvrtiny (66 z 90). Výpočet ale nezohledňuje poškozené stroje, které se mohly vrátit do služby, ani nově vyrobené kusy.
Obě platformy slouží jako palebná podpora pozemních vojsk. Po těžkých ztrátách v roce 2022 přešly na odpaly z větší vzdálenosti. TWZ popisuje, že vrtulníky střílejí neřízené rakety z výstupu. Po přiblížení v malé výšce vystoupají, odpálí salvu a ihned se vracejí k zemi.
Stroje létají téměř vždy v páru a při jedné zveřejněné misi je doprovázel Mi-8 určený k záchraně posádky.
Změna taktiky ztráty ruských vrtulníků snížila. Podle analýzy Quwa činily ztráty útočných vrtulníků zhruba 30 strojů v roce 2023 a v roce 2024 méně než deset.
Ka-52 je vybaven jedním rychlopalným kanónem, může nést 2 000 kg podvěšené výzbroje. Účinné jsou také protitankové řízené střely naváděné laserem Vichr s doletem až 10 km a řízené rakety Ataka, stejně tak 80mm raketomety B8V-20 S8 a střely Hermes-A s maximálním doletem 20 km.
Do vrtulníku lze rovněž zabudovat i protiletadlové řízené střely IGLA-V s dosahem 5 km. Stroj může vyvinout rychlost 300 km/h, dolet činí 500 km. Pohonnou jednotku tvoří dva turbohřídelové motory Klimov TV3-117MVA o celkovém výkonu 1 638 kW.
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Mi-28 je vyzbrojen jedním 30mm automatickým kanónem 2A42 v pohyblivé věži pod přídí se zásobou asi 250 nábojů a může nést až 2 300 kg podvěšené výzbroje na čtyřech pylonech. Z řízených zbraní nese protitankové střely Ataka a Chrizantéma-V, protiletadlové střely Igla (podle exportního katalogu i Strelets) a u verze NM lehkou řízenou střelu LMUR s dosahem přes 15 km.
Neřízenou výzbroj tvoří 80mm rakety S-8 a 122mm rakety S-13 v odpalovacích blocích. Stroj může vyvinout rychlost 300 km/h, dolet činí 420 km při normální vzletové hmotnosti, u Mi-28NM téměř 500 km a s přídavnou palivovou zásobou až 1 000 km. Pohonnou jednotku tvoří dva turbohřídelové motory Klimov VK-2500 o vzletovém výkonu zhruba 1 640 kW (2 200 k) každý.
Proč má Ka-52 vyšší ztráty než Mi-28
Ka-52 létal častěji, blíž k frontě a pro ukrajinské protivzdušné prostředky byl snazším cílem.
Intenzita nasazení. Defence Blog uvádí, že rozdíl odráží, jak silně se ruští velitelé na Ka-52 spoléhali v misích, které ho opakovaně vystavily přenosným protiletadlovým raketám a dronům. TWZ k tomu poznamenává, že Mi-28 se na Ukrajině objevují méně často, což může znamenat méně častá nasazení. Vzdálenost od fronty. Mi-28 působí blíž ruskému území a nečelí stejné úrovni ztrát jako Ka-52. Přenosné rakety a absence krytí. Britské ministerstvo obrany v roce 2022 uvedlo, že ruské vrtulníky utrpěly zvláštní ztráty od přenosných protiletadlových raket, protože často létaly bez stálého krytí stíhaček. FPV drony. Defence Blog zmiňuje i FPV drony řízené optickým kabelem, které jsou odolné vůči rušení. Militarnyi popisuje případ z března 2026, kdy ukrajinský FPV dron sestřelil Ka-52 na pokrovském směru a posádku pak zlikvidovaly další útočné drony. Konstrukce. Shephard označuje Ka-52 za relativně lehce pancéřovaný a zvlášť zranitelný vůči mobilní protivzdušné obraně. Newsweek v roce 2022 citoval Defence Blog, podle něhož koaxiální rotor způsobuje nadměrné vibrace, které poškozují stroj i navigační techniku. Válka na Ukrajině: Modernizace a nové role ruských vrtulníků
Mi-28NM: objednávka 98 kusů z června 2019 pro období 2020–2027, skutečné dodávky jsou nejasné. Novou rolí Mi-28NM jsou odpaly střel s plochou dráhou letu. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry, na nichž Mi-28NM odpaluje malou střelu s plochou dráhou letu, patrně Banderol nebo Dan-T. Typ zbraně oficiálně potvrzen není.
Ka-52M: první zakázka na 30 kusů z roku 2021, nese LMUR s datalinkem v podvěsu pod levým křídlem. Ve vedlejší roli je Ka-52 periodicky používán i k zachytávání dálkových ukrajinských dronů.
Ztráty Ka-52 ukazují, že útočný vrtulník v prostředí hustě pokrytém přenosnými raketami a drony má šnaci na přežití hlavně díky taktice a odstupu, nikoli díky své konstrukci.
Přechod na odpal rakety z výstupu a teď i na střely s dosahem stovek kilometrů
mění roli vrtulníku z podpory přímo nad frontou na nosič zbraní útočící z hloubky vlastního území. Pro Mi-28NM znamená nová střela s plochou dráhou letu příležitost, jak pro těžký stroj nalézt smysluplné využití. U Ka-52 se o obdobné integraci zatím nehovoří.
Zdroj:
Oryx, TWZ, Shephard Media, Quwa, Defence Blog Autor/Licence fotografie: Mi-28N, Artem Katranzhi, CC BY-SA 2.0