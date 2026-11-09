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Ztráty Ka-52 jsou na Ukrajině třikrát vyšší než u Mi-28

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Ruská armáda ztratila na Ukrajině podle webu Oryx nejméně 66 vrtulníků Ka-52, zatímco u Mi-28 je doloženo 21 ztrát. Ka-52 je tak nejčastěji ztraceným ruským vrtulníkem celé války. Oba stroje přitom mají velmi podobné letové výkony a plní stejnou roli.
Ztráty Ka-52 jsou na Ukrajině třikrát vyšší než u Mi-28

Ztráty Ka-52 jsou na Ukrajině třikrát vyšší než u Mi-28

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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