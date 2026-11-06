Máte doma starý mobil? Některé se prodávají za tisíce korun. Zapečetěný iPhone se vydražil za více než 4 miliony

Starý mobil se snadno ztratí mezi kabely, které už k ničemu nepasují. Při třídění šuplíku bych ho ale neodkládala automaticky do elektroodpadu. Pro sběratele může být lákavý neobvyklý design i konkrétní generace přístroje.
Se starým mobilem se tedy dá naložit různě. Někdo si ho nechá na památku, jiný ho nabídne dál. Před prodejem bych si ovšem ověřila víc než jen to, že na přední straně stojí nápis Nokia nebo Apple.
Stejný název může patřit telefonům z různých let
Dobře je to vidět
na Nokii 3310. Původní model byl uveden na trh v roce 2000 a najdeme ho mimo jiné také ve sbírkách britského vědeckého muzea. V roce 2017 se ale pod stejným označením do prodejů vrátil nový telefon od společnosti HMD Global. Při porovnávání cen je tak potřeba obě generace rozlišovat. Rozsvícený displej ještě neříká, zda funguje celý telefon. Foto: Bohdan Bazooka/Wikimedia Commons (CC-Zero)
Záleží také na úplném označení.
Herní Nokia N-Gage a její upravená varianta N-Gage QD nejsou jeden a ten stejný model. Mobile Phone Museum datuje představení verze QD do dubna 2004 a popisuje změny v konstrukci i ovládání.
U iPhonu zase sleduji generaci a kapacitu paměti. Když někdo v titulku nabídky napíše pouze první iPhone, pořád tím neřekl všechno, co potřebuji pro cenové srovnání.
Pomoci může štítek přístroje, označení na krabici a
údaje v systému, pokud se telefon dá bezpečně zapnout. Zadní kryt bych ale sundávala jen tehdy, pokud je k tomu běžně určený. Rozebírání lepeného smartphonu kvůli zjištění modelu bych si raději nechala ujít. Za kolik se starší mobily skutečně vydražily
Při dohledávání cen jsem vybrala čtyři ukončené aukce z letošního roku. Záměrně uvádím také
vady a omezení testování, která prodejci popsali. Bez nich by čísla mohla působit zavádějícím dojmem.
Model mobilního telefonu Stav popsaný prodejcem Ukončení aukce Dosažená částka Nokia 3310 Použitá, ale plně funkční 1. 2. 2026 530 Kč Nokia 3310 s nabíječkou Nefunkční, nabízená na díly 16. 2. 2026 152 Kč Nokia N-Gage QD Při zapnutí zobrazí logo výrobce, ale dále nefunguje. Bez baterie 5. 10. 2026 1 060 Kč iPhone první generace, 8 GB Funkční, s opotřebeným tělem 11. 2. 2026 3 443 Kč Příklady výsledků konkrétních aukcí na Aukru
U těchto výsledků mě zaujalo, že kupce našel i přístroj, který nenaběhl do běžného provozu. Samozřejmě z toho ale nevyplývá, že se prodá každý nefunkční telefon. Ukazuje to jen, proč bych před vyřazením méně obvyklého modelu alespoň zkusila dohledat podobné prodeje.
Zapečetěný iPhone má jinou budoucnost než používaný telefon
Kolem starých mobilů se objevují také mimořádně vysoké částky. Jeden dobře doložený příklad existuje:
v aukci LCG Auctions ukončené 16. července 2023 se továrně zapečetěný iPhone z roku 2007 s kapacitou 4 GB prodal za 190 372,80 amerického dolaru, tedy zhruba za 4 114 336,95 Kč.
Je to působivý výsledek. Pro odhad použitého 8GB telefonu s poškrábaným tělem bych ale hledala
srovnání mezi obdobně zachovalými rozbalenými přístroji. Původní zapečetění je zásadní součástí popisu uvedené zahraniční aukce. U iPhonů je pro cenové srovnání důležitá přesná generace, kapacita paměti i stav. Foto: CGBR/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Pokud bych doma našla telefon, který vypadá jako dosud neotevřený, nejprve bych vyfotila balení a
nechala posoudit jeho původnost. Rozbalit ho jen proto, abych zjistila, zda funguje, by mi před takovou konzultací nedávalo smysl.
Prázdnou krabičku od používaného mobilu bych si také uschovala. Může pomoci doložit variantu přístroje a doplnit nabízený soubor. Konkrétní příplatek za ni bych bez srovnatelných prodejů ale neslibovala. Před nabíjením zkontrolujte baterii
První nápad bývá prostý:
najít nabíječku a telefon zapnout. Po letech skladování bych ale nejprve zkontrolovala, zda baterie není nafouklá nebo vyteklá a zda nedeformuje kryt.
Společnost Ecobat
doporučuje zařízení s nafouklou baterií přestat používat a odnést do odborného servisu. U vestavěných baterií výslovně uvádí:
„Pokud jde o zabudované baterie, nepokoušejte se je sami vyndat nebo vyměnit.“
Nafouklý článek bych tedy nemačkala zpátky pod kryt ani nezkoušela nabíjet. O bezpečném dalším postupu bych se
poradila se servisem. Kvůli ověření ceny bych zkrátka neriskovala poškození přístroje ani domácnosti. Do nabídky patří přesný popis, nejen hezká fotografie
U použitého telefonu bych si připravila
několik snímků za denního světla a stručný soupis toho, co jsem opravdu ověřila: přesný model a variantu, u smartphonu také kapacitu paměti přední a zadní stranu, boky i konektory, včetně odřenin a prasklin stav displeje a tlačítek, případně výsuvného mechanismu nebo kloubu rozsah testování, například zapnutí, nabíjení, zvuk a uskutečněný hovor baterii a její známý stav, včetně informace, zda byla měněná příslušenství, tedy krabici, návod, nabíječku, kabely nebo další dochované součásti
U méně obvyklého přístroje bych před nákupem nového krytu či dalšími úpravami oslovila sběratele nebo
specialistu na starší elektroniku. Původní stav bych ale nejdřív zdokumentovala. Pozor na kontakty a zprávy
Před předáním použitého telefonu je potřeba ochránit vlastní fotografie či kontakty a
odstranit osobní obsah. Vyjmula bych proto SIM kartu a také paměťovou kartu. Než použitý telefon předáte dál, zálohujte si fotografie a kontakty a odstraňte osobní obsah. Postup mazání ověřte podle konkrétního modelu. Foto: Magnific
U původní Nokie 3310
nestačí spoléhat na obnovení dotovárního nastavení. Návod z roku 2001 na straně 76 výslovně uvádí, že tato funkce neovlivní jména a čísla v telefonním seznamu, textové a obrázkové zprávy ani čísla v seznamu hovorů. Obnovení nastavení tedy není totéž co vymazání těchto údajů.
U mladších smartphonů je třeba
pamatovat také na připojené účty. Motorola například před předáním telefonu jinému člověku doporučuje odebrat účty Google, aby nezůstal aktivní zámek FRP. Google zároveň před vymazáním zařízení připomíná zálohu dat a doporučuje postup výrobce pro konkrétní model. Praktické otázky 1) Má smysl nabízet mobil, který nejde zapnout?
U některých modelů ano. Dohledaná Nokia N-Gage QD se závadou při spouštění dosáhla výsledné ceny 1 060 korun.
2) Znamená původní krabice automaticky vysokou cenu?
Ne. Záleží také na modelu, stavu telefonu a úplnosti souboru. Použitý přístroj s krabičkou bych porovnávala s podobnými použitými kusy.
3) Kde začít s odhadem?
U ukončených prodejů stejné varianty. Porovnejte stav, příslušenství a popis testování, ideálně u více položek. Částka z aktivního inzerátu sama o sobě nedokládá, že za ni někdo telefon skutečně koupí.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, sciencemuseumgroup.org.uk, hmd.com, mobilephonemuseum.com, lcgauctions.com, ecobat.cz, manuallib.com, motorola.com, support.google.com