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Máte doma starý mobil? Některé se prodávají za tisíce korun. Zapečetěný iPhone se vydražil za více než 4 miliony

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Starý mobil se snadno ztratí mezi kabely, které už k ničemu nepasují. Při třídění šuplíku bych ho ale neodkládala automaticky do elektroodpadu. Pro sběratele může být lákavý neobvyklý design i konkrétní generace přístroje.
Máte doma starý mobil? Některé modely mohou mít vyšší hodnotu, než čekáte

Máte doma starý mobil? Některé modely mohou mít vyšší hodnotu, než čekáte

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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