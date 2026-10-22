Polský termální gigant spojuje relax i rodinnou zábavu: Od 270 Kč nabízí 13 saun i 40 °C slanou vodu

V Polsku se nachází spousta termálních lázní a aquaparků, mezi ty vůbec největší však patří Termy Maltańskie. Tyto obří termály se rozkládají na vodní ploše přesahující pět tisíc metrů čtverečních. Jsou ideální volbou pro rodiny s dětmi, protože nabízejí ohromných 18 bazénů, ale i pro milovníky relaxace, na které čeká 13 saun včetně unikátní sněžné jeskyně nebo bublající vířivky.
Pokud hledáte místo, kde si užijete zábavu na tobogánech i dokonalý odpočinek v tichu a teplo bez ohledu na počasí za okny, Poznaň je trefou do černého. Největším lákadlem celého komplexu však není jen jeho obří rozloha, ale především to, co vyvěrá z hlubin pod ním.
Dokonalé prohřátí v chladných dnech: Poznaňská solanka uleví svalům i kloubům
Na celém komplexu Termy Maltańskie v Poznani je nejzajímavější geotermální voda čerpaná z hloubky 1 306 metrů. Solanka je bohatá na minerální látky jako je vápník, hořčík, jód, brom, a voda má příjemnou teplotu pohybující se od 37 do 40 °C. Je tak ideální na zimní odpočinek, kdy potřebujeme prohřát celé tělo.
Pohoda bez ohledu na počasí: Vnitřní bazény lákají na divokou řeku, vodopády i dostatek lehátek pro odpočinek. Foto: Termy Maltańskie
Tamní voda kromě perfektního relaxu příznivě působí na pohybový aparát, klouby, pokožku a dýchací cesty. Termální voda pomůže
uvolnit napjaté svaly a snížit ztuhlost po fyzické námaze, úleví kloubům a pohybovému aparátu a přispívá k regeneraci a psychické pohodě. Každý si vybere to, co mu nejvíc vyhovuje
Komplex se dělí do tří hlavních zón, díky kterým se každý může nerušeně věnovat tomu, co mu nejvíce vyhovuje:
Aquapark
Hlavní část komplexu, kde se spojuje koupání s vodními atrakcemi. Najdete tady bazény, tobogány, vodní atrakce i relaxační zákoutí s vířivkami, masážními tryskami a odpočinkovými lehátky. Nejvíc mě zaujala
jedinečná atmosféra vytvořená díky rostlínám, které zajišťují, že prostory vypadají živě a navozují pozitivní emoce. Dřevěné prvky a dekorace pak ve spojení se zelení evokují exotické prostředí. Celoroční venkovní bazény s teplou vodou umožňují příjemný relax a výhled do okolí i při západu slunce. Foto: Termy Maltańskie
Aquapark je skvělý pro rodiny s dětmi, páry, skupiny přátel i jednotlivce, kteří dávají přednost aktivnímu odpočinku a v mezičase si rádi užijí i klidnější zákoutí. Nechybí ani
celoroční venkovní bazény, ze kterých si při koupání můžete užívat pohled na jezero Malta i v chladnějším počasí. Saunová zóna
Milovníci saunování budou v sedmém nebi. Tyto termály totiž nabízí ve svém saunovém světě rovnou 14 tematických prostorů a 13 různých saun s různou teplotou a vlhkostí. Navštívit můžete například tyto zajímavé sauny:
Finská sauna Kelo: Vypadá jako tradiční srub, ale ve skutečnosti jde o saunu z polárního borovicového dřeva s vysokou teplotou a nízkou vlhkostí. Na místě se běžně konají ceremoniály s aromatickými esencemi. Panoramatická sauna: Je skleněná a nabízí tak krásný výhled do okolí na přírodu. Parní a turecké lázně: Nabízí vyšší vlhkost a o něco nižší teploty. Kamenná sauna Maximus: Využívá sálavé teplo a nabízí trochu jiné podmínky než klasická či suchá sauna. Solná sauna: Nachází se v ní solná graduální věž a vyhřívané zázemí k sezení. Solná sauna s graduální věží a solnými lampami nabízí ideální prostředí pro uvolnění dýchacích cest i psychický relax. Foto: Termy Maltańskie
Mě osobně nejvíc zaujala ochlazovací
Sněžná jeskyně, kde se teplota pohybuje od -5 °C do -12 °C, a která slouží jako doplněk k saunování. Místnost připomíná skalní jeskyni pokrytou reálným sněhem, ledovými rampouchy a námrazou na stěnách, což mi připadá jako naprosto fantastický zážitek. Samozřejmě i v tomto případě jde hlavně o zdravotní benefity: kombinace horké sauny a mrazivé jeskyně skvěle stimuluje krevní oběh, posiluje imunitní systém a zrychluje metabolickou regeneraci svalů. Unikátní ochlazovací Sněžná jeskyně s reálným sněhem a rampouchy, kde se teplota pohybuje v rozmezí -5 °C až -12 °C. Foto: Termy Maltańskie Sportovní bazény
Termy Maltańskie však nezaostávají ani v případě, že si chcete pořádně dát do těla. Třetí samostatnou zónu tvoří moderní sportovní bazény, které patří k nejmodernějším plaveckým areálům v celém Polsku.
Srdcem této části je
olympijský 50metrový bazén a skokanská věž s bazénem o hloubce přes 5 metrů, kde trénují i profesionální sportovci. Ať už si chcete zaplavat pár kondičních délek v perfektně čisté vodě, nebo si vyzkoušet skoky do vody z výšky, tato část nabízí dokonalý prostor pro všechny, kteří preferují aktivní pohyb před relaxací. Doporučuji jej navštívit každému, kdo opravdu rád plave a chtěl by se alespoň na chvíli cítit jako profesionál. Profesionální skokanská věž s bazénem o hloubce přes 5 metrů tvoří dominantu sportovní zóny Termy Maltańskie. Foto: Termy Maltańskie Ceník vstupného v roce 2026:
Zóna / Typ vstupu Doba pobytu Všední dny (Po–Pá) Víkendy a svátky Aquapark (Dospělý) 1 hodina 46 PLN (~267 Kč) 52 PLN (~302 Kč) Aquapark (Dospělý) 2 hodiny 63 PLN (~365 Kč) 73 PLN (~423 Kč) Aquapark (Dospělý) Celodenní 109 PLN (~632 Kč) 125 PLN (~725 Kč) Zvýhodněný / Dětský (Aquapark) 2 hodiny 51 PLN (~296 Kč) 60 PLN (~348 Kč) Rodinné vstupné (2+1) (Aquapark) 2 hodiny 145 PLN (~841 Kč) 168 PLN (~974 Kč) Saunový svět 1 hodina 67 PLN (~389 Kč) 73 PLN (~423 Kč) Saunový svět Celodenní 129 PLN (~748 Kč) 145 PLN (~841 Kč) Sportovní bazény (50m bazén) 1 hodina 28 PLN (~162 Kč) 32 PLN (~186 Kč) Orientační ceník pro návštěvníky v roce 2026
Ať už dáváte přednost hřejivé solance, adrenalinu na tobogánech, nebo přohřátí v sauně, Termy Maltańskie dokazují, že patří k absolutní špičce v regionu. Kombinace relaxace, zábavy a špičkového sportovního zázemí z nich dělá ideální cíl pro jednodenní výlet i delší víkendový pobyt.
Poznaňské termály se sice nenachází hned za českými hranicemi, rozhodně se sem ale vyplatí vyrazit autem nebo autobusem na několik dnů, případně se zastavit a užít si odpočinek při dlouhé cestě k baltskému moři.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, termymaltanskie.com.pl, loudavymkrokem.cz