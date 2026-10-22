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Polský termální gigant spojuje relax i rodinnou zábavu: Od 270 Kč nabízí 13 saun i 40 °C slanou vodu

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V Polsku se nachází spousta termálních lázní a aquaparků, mezi ty vůbec největší však patří Termy Maltańskie. Tyto obří termály se rozkládají na vodní ploše přesahující pět tisíc metrů čtverečních. Jsou ideální volbou pro rodiny s dětmi, protože nabízejí ohromných 18 bazénů, ale i pro milovníky relaxace, na které čeká 13 saun včetně unikátní sněžné jeskyně nebo bublající vířivky.
Navštivte Termy Maltańskie: Polský gigant v Poznani nabízí 14 saun i 40 °C slanou vodu od 270 Kč

Navštivte Termy Maltańskie: Polský gigant v Poznani nabízí 14 saun i 40 °C slanou vodu od 270 Kč

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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