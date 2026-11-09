Podzimní Žinkovy vypadají jako z pohádky. Zámek po letech ožil a turisté ho milují

Z ptačí perspektivy vynikne nejen pohádková podoba zámeckého areálu, ale také jeho jedinečné zasazení do krajiny. Po dlouhých letech chátrání a uzavření se navíc zámek znovu probudil k životu a stal se vyhledávaným cílem návštěvníků. Autorem leteckých snímků i videa je jako obvykle spolupracovník Plzeňské Drbny Václav Vokáč. V galerii pod článkem najdete řadu dalších fotografií.
Historie žinkovského sídla sahá hluboko do minulosti. Původně zde stávala vodní tvrz chráněná příkopem napájeným z nedalekého rybníka. První písemné zmínky o panském sídle pocházejí z konce 14. století, samotný zámek je v listinách výslovně uveden v roce 1525. Během dalších staletí prošel řadou stavebních úprav a vystřídalo se v něm několik významných šlechtických rodů. Patřili mezi ně například Vrtbové, Lobkowiczové nebo Harrachové.
Podobu, kterou známe dnes, získal zámek na konci 19. století. V letech 1897 až 1898 ho nechal radikálně přestavět vídeňský architekt a stavební rada Karel rytíř Wessely podle návrhu slavného architektonického ateliéru Fellner a Helmer. Ten se proslavil především projektováním divadel a dalších reprezentativních budov po celé Evropě. Z původního sídla vznikl romantický zámek s věžemi, arkýři, bohatě zdobenými fasádami a množstvím architektonických detailů inspirovaných různými historickými slohy. Součástí proměny bylo také založení anglického parku.
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Se zámkem Žinkovy je úzce spojena také slavná plzeňská průmyslnická rodina Škodových. O koupi zámku usiloval už zakladatel Škodových závodů Emil Škoda, získat se ho ale podařilo až jeho synovi Karlovi v roce 1916. Ten nechal modernizovat interiéry a zámek využíval jako rodinné sídlo. Dodnes zde lze obdivovat některé původní prvky vybavení a připomínky života někdejších majitelů.
Neodmyslitelnou součástí zámeckého areálu je rybník Labuť, který se rozprostírá přímo pod jeho okny. S vodní plochou přibližně 57 hektarů je považován za největší rybník Plzeňska. Jeho hladina, členité břehy a okolní lesy vytvářejí jedinečnou scenérii, která je zvláště působivá právě na podzim. Z leteckých záběrů vynikne nejen velikost rybníka, ale také jeho propojení se zámkem a okolní krajinou.
S rybníkem se pojí také jedna pozoruhodná historická zajímavost. Za druhé světové války začali Němci budovat silnici, která měla vést přímo přes vodní plochu a umožnit rychlejší přesuny vojenské techniky. Stavba však nebyla nikdy dokončena a její pozůstatky jsou dodnes patrné po obou stranách rybníka.
Ze zámku se stala zotavovna ROH
Po druhé světové válce přešel zámek do státních rukou a následně sloužil jako výběrové rekreační zařízení Revolučního odborového hnutí. Na dovolenou sem přijížděli odboráři z různých koutů republiky. V zámeckém parku vyrostly rekreační bungalovy, sportoviště a další zázemí. Po roce 1989 ale začalo složité období. Zámek vystřídal několik soukromých majitelů, postupně chátral a veřejnosti zůstával dlouhé roky nepřístupný. Přestože se v minulosti uskutečnily velké rekonstrukční práce, původní plány na jeho nové využití se nepodařilo naplnit.
Nová éra zámku
Zásadní obrat přišel na jaře roku 2025, kdy rozsáhlý zámecký areál koupila společnost Lázně Poděbrady. Předtím byl zámek několik let v nabídce realitních kanceláří, které se ho marně snažily prodat. Nový vlastník se rozhodl vrátit historické památce život a otevřít ji široké veřejnosti. Už v červnu téhož roku se na zámek po dlouhé době začali vracet turisté. Zpřístupněny byly nejen části interiérů, ale také okolní park. V areálu začala opět fungovat populární kavárna, restaurace, infocentrum a ubytovací zařízení.
Zámek se rychle zařadil mezi atraktivní výletní cíle jižního Plzeňska. V letošním roce navíc rozšířil nabídku o dva nové komentované prohlídkové okruhy. První z nich, nazvaný Vznešené patro, zavádí návštěvníky do reprezentativních salonků a společenských místností, kde někdejší majitelé přijímali významné hosty. Druhý okruh s názvem Šlechtické komnaty představuje soukromější část zámku a přibližuje každodenní život šlechty. Návštěvníci mohou obdivovat také historické malby, lovecké trofeje Karla Škody nebo novogotickou kapli.
Noví provozovatelé postupně rozšiřují také kulturní a společenské využití areálu. Konají se zde koncerty, tematické akce a další programy pro veřejnost. Pozornost se obrací rovněž k rybníku Labuť, kde se počítá s obnovením rekreačních aktivit včetně provozu lodiček a šlapadel.
Žinkovy tak po letech znovu získávají někdejší lesk a potvrzují svou pověst romantické perly Plzeňska. A právě podzim, kdy se okolní krajina promění v pestrou paletu barev, ukazuje zdejší zámek i rybník Labuť v jedné z jejich nejkrásnějších podob.