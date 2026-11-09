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Podzimní Žinkovy vypadají jako z pohádky. Zámek po letech ožil a turisté ho milují

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Zámecké věže s červenými střechami, rozlehlá vodní hladina a okolní lesy, které se na podzim nádherně zbarvily. Zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku patří k nejromantičtějším místům regionu. Stojí na břehu rybníka Labuť, jehož hladina spolu s okolními lesy vytváří působivou kulisu.
Podzimní Žinkovy vypadají jako z pohádky. Zámek po letech ožil a turisté ho milují

Podzimní Žinkovy vypadají jako z pohádky. Zámek po letech ožil a turisté ho milují

Zdroj: Václav Vokáč
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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