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V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerie

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V Liberci se budou k Týdnu svobody konat divadelní představení, debaty i projekce. Do celostátní akce se od 11. do 17. listopadu zapojí obě městská divadla i krajské Severočeské muzeum a galerie Lázně. Za organizátory z iniciativy "Díky, že můžem" o tom informovala Julie Podlaha Zákostelecká.
V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerie

V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerie

Zdroj: Město Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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