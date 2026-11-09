V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerie

V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galeriePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Liberci bude k Týdnu svobody sedm akcí, zapojí se divadla, muzeum i galerieZdroj: Město Liberec
Článek byl publikován 09.11.2026 05:54
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