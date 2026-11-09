Osm z deseti párů bezpečnostních bot z tržišť neprošlo všemi zkouškami. U dvou rozhodla kluzká podrážka

Osm z deseti párů bezpečnostních bot z tržišť neprošlo všemi zkouškami. U dvou rozhodla kluzká podrážkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ilustrační fotografie pracovní obuvi. Snímek nezachycuje testovaný model.Zdroj: Drazen Zigic / Magnific
Článek byl publikován 09.11.2026 07:05
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