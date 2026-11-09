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Osm z deseti párů bezpečnostních bot z tržišť neprošlo všemi zkouškami. U dvou rozhodla kluzká podrážka

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U dvou párů bezpečnostní obuvi koupených pro českou část evropského testu nevyhověla protiskluznost. Právě tuto vlastnost si člověk při objednávce podle fotografie podrážky neověří. U bot určených k ochraně při práci však může zkontrolovat, jakou ochranu výrobce u konkrétního modelu vůbec dokládá.
Ilustrační fotografie pracovní obuvi. Snímek nezachycuje testovaný model.

Ilustrační fotografie pracovní obuvi. Snímek nezachycuje testovaný model.

Zdroj: Drazen Zigic / Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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