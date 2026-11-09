Co se děje hluboko pod našima nohama? Nový objev mění pohled na nitro naší Země

V hloubce 90 kilometrů panuje obrovský tlak a teploty dosahují stovek stupňů Celsia. Geologové však zjistili, že skutečné podmínky mohou být mnohem složitější, než předpokládají současné modely. Důkaz přinesla hornina z ostrova Goodenough v Papui-Nové Guineji, která před přibližně 4,4 milionu let prodělala mimořádnou cestu hluboko do zemského nitra.
Mezinárodní tým vedený geologem Janem Schönigem z Univerzity v Göttingenu zkoumal eklogit, charakteristickou červenozelenou metamorfovanou horninu. Výsledky publikované v časopise Nature Geoscience ukazují, že se vzorek dostal do hloubky přes 90 kilometrů, kde dosáhl přibližně 800 °C. Skutečné překvapení však čekalo vědce při rekonstrukci jeho předchozího vývoje.
Už v poloviční hloubce bylo nečekaně horko
V hloubce přibližně 45 kilometrů totiž hornina zaznamenala teplotu kolem 700 °C. Přestože měla před sebou dalších více než 45 kilometrů sestupu, její teplota následně vzrostla už jen o přibližně 100 stupňů.
Právě tento průběh odporuje běžným tepelným modelům subdukčních zón. Tak se označují oblasti, kde se jedna tektonická deska podsouvá pod druhou a postupně klesá do zemského pláště.
Důležitým vodítkem byly mikroskopické inkluze minerálu coesitu uvnitř krystalů granátu. Coesit vzniká za mimořádně vysokého tlaku a jeho přítomnost umožnila doložit, jak hluboko se hornina dostala. Analýzy dalších minerálů pak pomohly určit teploty během jejího sestupu.
Výzkumníci tak rekonstruovali neobvyklý přechod od teplotně relativně horké subdukce k chladnějšímu teplotnímu režimu ve větší hloubce. Hornina se přitom ve skutečnosti neochlazovala. Její teplota pouze rostla pomaleji, než by odpovídalo počátečním podmínkám.
Dosavadní výpočty nemusí ukazovat celý obraz
Vědci zvažují dvě hlavní vysvětlení. Prvním je intenzivnější zahřívání hornin vlivem smykového namáhání při pohybu tektonických desek. Druhou možností je relativně mladá subdukční zóna, jejíž teplotní poměry se ještě nestihly ustálit. Oba mechanismy se navíc mohou kombinovat.
Na výzkumu spolupracovali také Silvio Ferrero, Kerstin Gresky či Dominik Sorger. Podle autorů studie může být podobný teplotní vývoj v subdukčních zónách běžnější, než se dosud předpokládalo.