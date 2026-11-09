Mlýnek na kávu za 10 000 Kč ležel na půdě. Cenu neurčuje stáří, ale ocelový mlecí mechanismus, který mele rovnoměrně i po 80 letech

9. února 2023 skončila na Aukru dražba, kterou sledovalo víc lidí, než by člověk u kuchyňské pomůcky čekal. Jedenáct příhozů vyhnalo cenu porcelánového nástěnného mlýnku Krautzberger Teplitz s dekorem „Modré třešně“ na konečných 11 101 Kč. Prodávající v inzerátu vyzdvihl nepoškozený stav, čitelné značení a podglazurní značku viditelnou u mechanismu. Právě tyhle detaily dělají z obyčejného předmětu po babičce sběratelský artikl. Kdo má na půdě krabici se starým nádobím, má důvod se do ní podívat. Jenže ne každý mlýnek se k podobné částce přiblíží a rozdíl mezi stovkami a desítkami tisíc se schovává v drobnostech, které laik snadno přehlédne.
Modré třešně za 11 101 Kč: aukce, která ukázala skutečný potenciál starých mlýnků
Exemplář z Aukra měřil 23 centimetrů a nesl všechno, co sběratel hledá. Porcelánové tělo s modrým dekorem zůstalo celé, bez prasklin a oťuků. Jméno výrobce šlo přečíst bez dohadů. Mechanismus byl na svém místě a podglazurní značka u něj potvrzovala původ.
Krautzberger patří mezi jména, která sběratelé porcelánových mlýnků poznají na první pohled. Spojení s Teplicemi navíc dodává kusu český rozměr, protože porcelánové nástěnné mlýnky z této oblasti se dnes v tuzemsku honí po bazarech i aukcích. Zájem se odráží i ve vysokém sebevědomí prodávajících: jiný Krautzberger, tentokrát se švestkovým motivem, aktuálně visí na Aukru s vyvolávací cenou 13 900 Kč. Zatím bez jediného příhozu. Inzerovaná částka tak vypovídá spíš o očekávání majitele, kdežto skutečnou hodnotu potvrzuje teprve uzavřený obchod.
Náš závěr proto zní jasně: desetitisícová hranice platí pro správný typ mlýnku, tedy pro kompletní a značenou raritu, u níž se potká atraktivní dekor, doložitelný původ a stav bez vad. Takový kus zaujme nejednoho kupce najednou a cenu pak žene soutěž, ne nostalgie.
Proč samotné stáří nestačí a co dělá z mlýnku poklad
Letopočet funguje jako první síto, cenu ale dotvářejí jiné okolnosti. Dobře to ilustruje Zassenhaus, který prodávající datoval zhruba do roku 1910. Na Aukru se nabízí za 1 100 Kč. Další dřevěný Zassenhaus z poloviny minulého století stojí 690 Kč. Přes sto let historie tedy samo o sobě nedokáže cenovku vytáhnout do pětimístných čísel.
Kde tedy hledat hodnotu? Ve stavu mlecího ústrojí, které rozhoduje o tom, jestli předmět dokáže dělat svou práci i po desetiletích. Ocelové mlecí kameny pracují na jednoduchém principu: vzdálenost mezi vnitřním kuželem a vnějším prstencem určuje, jak hrubé bude mletí. Výrobce moderních mlýnků Baratza popisuje, že právě tahle mezera určuje maximální velikost částic a přispívá k jejich jednotnosti. Pokud jsou kameny ostré, pevně usazené a nemají vůli, starý mlýnek drží nastavení a mele překvapivě vyrovnaně i po osmdesáti letech.
Tvrzená ocel se opotřebovává pomalu a méně mění tvar. Zassenhaus na tom dodnes staví svou pověst: značka vznikla v roce 1867 a u současných dřevěných modelů uvádí tvrzené ocelové kameny a pětadvacetiletou záruku na mechanismus. Tahle reputace se zpětně promítá i do starších kusů, protože kupec ví, že kvalitní ústrojí přežije generace.
Podobně silné jméno má Leinbrock. Švédské muzeum Kulturen u exponátu Leinbrocks Ideal uvádí, že firma založená roku 1864 byla největším německým výrobcem mlýnků na kávu a koření a výrobu ukončila až v roce 1985. Porcelánový Leinbrock Teplitz v pěkném stavu se letos v únoru vydražil za 5 700 Kč, jiný porcelánový Leinbrock loni v srpnu za 3 330 Kč.
Tři cenová patra: od dřevěného kousku po porcelánovou raritu
Z aukcí a nabídek, které jsme dohledali, se rýsují tři hladiny, mezi nimiž se většina nálezů pohybuje.
Typ mlýnku Orientační cena Příklad z trhu Běžný dřevěný sériový kus stovky až nižší tisíce Kč dřevěný Zassenhaus za 690 a 1 100 Kč Zachovalý značkový nebo porcelánový kus několik tisíc Kč Leinbrock za 3 330 Kč, Leinbrock Teplitz za 5 700 Kč Vzácná porcelánová rarita s dekorem přes 10 000 Kč Krautzberger Teplitz „Modré třešně“ za 11 101 Kč
U lepších, plně funkčních dřevěných mlýnků z první republiky zmiňují sekundární zdroje rozpětí 2 000 až 5 000 Kč. Hůře doložené či opotřebované exempláře ovšem často skončí níž. Starožitníci upozorňují, že řada masově vyráběných kusů má hlavně dekorativní hodnotu kolem 300 až 800 Kč. Nad deset tisíc se podle nich dostávají špičkové unikáty, ručně malovaný porcelán nebo větší litinové obchodní mlýnky.
Samostatnou kategorii tvoří stolní mlýnky se svorkou. Spolehlivá česká data o jejich prodejích chybějí, takže u nich se vyplatí ověřit cenu individuálně.
Kdo za takové kusy platí? Sběratelé kuchyňských starožitností a porcelánu, nadšenci do značkových mlýnků i majitelé chalup, kteří chtějí retro vybavení s příběhem. Zájmu nahrává i obliba domácí přípravy kávy. Americká Národní asociace kávy (National Coffee Association) letos uvádí, že 83 % lidí, kteří předchozí den pili kávu, si ji připravilo doma.
Checklist na půdu a do sklepa: podle čeho poznat cenný mlýnek
Než mlýnek odložíte do krabice na bazar, projděte ho postupně podle těchto bodů:
Značka výrobce. Hledejte štítek na čele korpusu, ražbu na klice, nápis na kovových dílech nebo značku na dně. Zassenhaus mívá barevný štítek s logem a ocelovou kliku s vyraženým jménem, Leinbrock malé čelní označení nad zásuvkou. Materiál. Porcelánové tělo či násypka s ručně malovaným dekorem zvedají šance na vyšší cenu. Za pozornost stojí jména Krautzberger, Leinbrock, Zassenhaus, PeDe, Peugeot nebo Ditmar Urbach. Stav porcelánu. Prohlédněte ho proti světlu, vlasové praskliny jsou zrádné a srážejí cenu nejvíc. Kompletnost. Původní klika s madlem, zásuvka, víčko násypky. Chybějící díl znamená citelnou ztrátu. Mechanismus. Kameny by neměly být vyštípané ani zrezivělé. Klika se nesmí viklat a mlýnek by měl držet nastavenou hrubost. Povrch. Původní lak nebo přirozená patina mají větší cenu než čerstvá renovace.
Pokud mlýnek splní většinu bodů, je na čase vzít ho vážně.
Prodej bez ztrát: čištění, fotky a kam se obrátit
Největší chybou bývá horlivá údržba. Opatrné odstranění prachu neuškodí, broušení, nový lak, výměna dílů nebo agresivní leštění ale mohou sebrat podstatnou část hodnoty. Před větším zásahem je rozumné ukázat kus odborníkovi. Kontakty na obchodníky a aukční domy po celé republice zveřejňuje
Asociace starožitníků.
Pro dosažení férové ceny se hodí aukční portál, kde mohou kupci soutěžit, případně sběratelská fóra s cíleným publikem. Rychlý výkup v kamenném obchodě se vyplácí spíš u běžného kusu. Aukro radí fotit pravdivě, bez filtrů a na světlém podkladu, ukázat celý předmět včetně příslušenství i vad a do popisu uvést rozměry a stav. U mlýnku přidejte detail značky, kliky, zásuvky, mechanismu zevnitř, dna a porcelánu prosvíceného proti světlu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková