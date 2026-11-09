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Mlýnek na kávu za 10 000 Kč ležel na půdě. Cenu neurčuje stáří, ale ocelový mlecí mechanismus, který mele rovnoměrně i po 80 letech

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Porcelánový mlýnek Krautzberger Teplitz s modrými třešněmi se na Aukru vydražil za 11 101 Kč. Podobný kus přitom může dřímat v kdejaké kredenci.
Mlýnek na kávu za 10 000 Kč ležel na půdě. Cenu neurčuje stáří, ale ocelový mlecí mechanismus, který mele rovnoměrně i po 80 letech

Mlýnek na kávu za 10 000 Kč ležel na půdě. Cenu neurčuje stáří, ale ocelový mlecí mechanismus, který mele rovnoměrně i po 80 letech

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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