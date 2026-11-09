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Naše nejvzácnější orchidej letos nevykvetla, může za to letošní extrémní vedro

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V Česku roste zhruba 60 druhů orchidejí, jedním z nejvzácnějších a kriticky ohrožených je švihlík krutiklas. Každoroční sčítání ukazuje, jak se na této rostlině podepisuje sucho a vedra, která byla letos enormní. Na nejbohatší lokalitě v ČR v CHKO Český les jich z pěti stovek vykvetlo jen 20.
Naše nejvzácnější orchidej letos nevykvetla, může za to letošní extrémní vedro

Naše nejvzácnější orchidej letos nevykvetla, může za to letošní extrémní vedro

Zdroj: CHKO Český les
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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