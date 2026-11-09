Odborné testování vaší paměti - výzva

Nyní mi přišla výzva, kterou tu rád tlumočím. Tým prof. Bartoše z Neurologické kliniky FN KV (už víme, co to je!) vytváří nový test, který má lékařům rychle sdělit, zda jejich návštěvník, klient, pacient, nemá velký problém s pamětí v důsledku demence nebo cévní mozkové příhody. Aby bylo jasné, kdo má a kdo nemá závažné problémy s pamětí, k tomu je třeba získat údaje od mnoha zdravých lidí (pokud jde o jejich paměť), protože jinak se neví, jaký výkon v testu paměti je ještě normální a jaký už vypadá jako známka nemoci.
Výzkumný tým nyní hledá zdravé dobrovolníky od 45 let věku do nového výzkumu „České normy paměti“. Jeho cílem je vytvořit srovnávací hodnoty pro nové české testy paměti, díky nimž budou moci lékaři rychleji rozpoznat paměťové potíže u pacientů po cévní mozkové příhodě. Účastníci získají bezplatné orientační vyšetření vlastní paměti – a to je pro každého docela zajímavé, co říkáte?
Účast je pochopitelně dobrovolná, vyšetření je bezplatné a trvá přibližně 1 hodinu. Jde o jednorázovou návštěvu ve FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, pavilon K1, místnost č. 8 označená „Výzkumné testování paměti“. Čili musíte tam přijet, na dálku to nejde.
Podmínky účasti jsou věk 45 let nebo více, bez větších potíží s pamětí, bez výskytu demence v rodině (rodiče, sourozenci), bez závažných, lékařem diagnostikovaných neurologických potíží, vlastní psychické zdraví (bez deprese a závislostí) a velmi dobrá znalost češtiny.
Co teď? Než budete moci vstoupit do rezervačního systému, kde si vyberete datum a čas návštěvy, je nutné vyplnit na dálku krátký vstupní dotazník, asi na pět minut. Slouží k ověření, zda splňujete kritéria výzkumu, a ke shromáždění potřebných údajů pro zajištění dalších fází výzkumu. Pokud kritéria splníte, budete na konci dotazníku požádáni o kontaktní údaje a o souhlas s kontaktováním e-mailem, případně telefonicky. Bez těchto údajů se bohužel není možné výzkumu zúčastnit.
To všechno si už vyřizujete s výzkumným týmem, s i60 ani se mnou to už nebude mít nic společného. Případné dotazy vám zodpoví na adrese abadeco.vyzkum@gmail.com a více informací najdete také na www.abadeco.cz/vyzkumy/ceske-normy-pameti.
Odkaz na povinný vstupní dotazník je https://1url.cz/Drgik . A jak už vyplynulo, nemusíte se účastnit pouze vy, ale třeba i vaše kamarádky, kamarádi, známí nebo vaše děti, je-li jim nad 45 let. Přeji vám, jste-li z Prahy a okolí, abyste se k účasti rozhodli a test absolvovali. Je to tak trochu hra a výsledky řeknou jen vám. Držím palce.
(A mimo téma tohoto článku: Kdybyste pro někoho potřebovali odborně sestavený seznam příznaků Alzheimerovy choroby, jíž se mnoho lidí obává, najdete ho tady: https://1url.cz/9eY8h.)