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Odborné testování vaší paměti - výzva

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Před pár lety jsem se seznámil s profesorem Alešem Bartošem a jeho kolegyněmi. Bylo to v nízkém domku v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a byl jsem tam na zkušebním testování paměti (já byl pochopitelně ten „vyšetřovaný“).
Odborné testování vaší paměti - výzva

Odborné testování vaší paměti - výzva

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 05:40

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