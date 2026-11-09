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Jak žije Bílá Masajka poté, co utekla od afrického manžela: Vrátila se do Afriky i s dcerou a napsala další knihu

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Před lety kvůli lásce opustila pohodlný život ve Švýcarsku a odstěhovala se za africkým válečníkem do odlehlé vesnice v Keni. Příběh Corinne Hofmannové, známé jako Bílá Masajka, četly miliony lidí po celém světě. Její manželství ale skončilo útěkem zpátky do Evropy.
Jak žije Bílá Masajka poté, co utekla od afrického manžela: Vrátila se do Afriky i s dcerou a napsala další knihu

Jak žije Bílá Masajka poté, co utekla od afrického manžela: Vrátila se do Afriky i s dcerou a napsala další knihu

Zdroj: By Foto: JCS, CC BY 3.0, Creative Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 06:30

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