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Mořská voda místo odsolené a ocel místo titanu pro výrobu levnějšího vodíku

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Dennívýzva
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Nová nerezová ocel SS-H₂ odolává korozi při extrémně vysokém napětí až 1700 mV a může nahradit drahý titan v elektrolyzérech. Alespoň podle…
HKU-nerez-pro-vodik

HKU-nerez-pro-vodik

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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