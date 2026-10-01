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Volejbalový klub čelí obvinění z dotačních podvodů a falšování registrací. Šlo o promyšlený mechanismus

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Milionové dotace, nesrovnalosti v evidenci mládeže a podezření na systematické obcházení pravidel. Kontrola volejbalového svazu odkryla závažný případ.
Volejbalový klub čelí obvinění z dotačních podvodů a falšování registrací. Šlo o promyšlený mechanismus

Volejbalový klub čelí obvinění z dotačních podvodů a falšování registrací. Šlo o promyšlený mechanismus

Zdroj: Volleyball Nymburk
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 01:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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