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Procházka dostal neporaženého Stirlinga. Reinders varuje před velkým riskem

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UFC potvrdila Procházkův návrat na 21. listopadu v Dauhá proti Navaju Stirlingovi. Neporažený Novozélanďan má bilanci 11-0 a podle Andrého Reinderse představuje pro českého bojovníka mimořádně nepříjemný risk.
Procházka dostal neporaženého Stirlinga. Reinders varuje před velkým riskem

Procházka dostal neporaženého Stirlinga. Reinders varuje před velkým riskem

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 07:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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